Scáileán Scoilte Baldur's Gate 3 ar PS5: Athbhreithniú Feidhmíochta

Rinne Baldur's Gate 3 a chéad tús ar an PS5 le déanaí, agus tháinig an ghné scáileáin scoilte a rabhthas ag súil leis go mór leis. Ligeann sé seo d'úinéirí PS5 dul i gcomhar lena gcairde atá ag imirt ar ríomhaire. Cé go n-oibríonn feidhmiúlacht scáileáin scoilte go maith go ginearálta, tháinig IGN ar roinnt saincheisteanna le linn a n-athbhreithnithe feidhmíochta ar an gcluiche.

Le linn an athbhreithnithe, thug Michael Thompson, an t-athbhreithneoir, faoi deara gur thit feidhmíocht an chluiche go mór nuair a rinne dhá charachtar iniúchadh ar chodanna éagsúla de chathair, go sonrach le linn Acht 3. Chinn sé go raibh cáin ar an LAP, seachas an GPU, le linn na gcásanna seo. Thuairiscigh Thompson 27.3 fráma in aghaidh an tsoicind ar an meán agus é ag tástáil mód scáileáin scoilte in Acht 3. I mód scáileáin scoilte, ritheann an cluiche ag 1440p agus 30fps.

Is eol go bhfuil Acht 3 ag cáin go háirithe ar Gheata 3 Baldur, beag beann ar an ardán, mar gheall ar achar mór an tsuímh agus líon ard na gcarachtar nach féidir a imirt (NPCanna) atá i láthair. In ainneoin an titim ar fheidhmíocht le linn Acht 3, chuir Thompson béim ar go gcoimeádann an cluiche ráta fráma cobhsaí de thart ar 30fps go ginearálta lasmuigh den suíomh sonrach sin.

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil an scáileán scoilte ina dhúshlán do Baldur's Gate 3 ar gach ardán. Bhí fadhbanna feidhmíochta ag baint leis an leagan Xbox, go háirithe, agus, mar chomhréiteach, baineadh scáileán scoilte den leagan Xbox Series S ar dtús, cé go bhféadfaí é a chur leis i nuashonrú amach anseo. Tá Larian Studios, forbróirí Baldur's Gate 3, ag obair freisin ar thacaíocht tras-imirt a chur i bhfeidhm, rud a ligeann do imreoirí PS5 leanúint ar aghaidh lena ndul chun cinn cluiche ar PC agus vice versa.

In ainneoin na mbuanna feidhmíochta seo le scáileáin scoilte, moladh gné an chomhoibritheora Baldur's Gate 3 ar an iomlán. Tairgeann an cluiche eispéireas saibhir comhoibríoch, ag tacú le himreoirí iolracha ar líne agus i mód scáileáin scoilte. Tá iarrachtaí suntasacha déanta ag Larian Studios chun a chinntiú go bhfeidhmíonn an cluiche go réidh sa dá mhodh.

In athbhreithniú IGN ar Baldur's Gate 3, fuair an cluiche scór foirfe de 10, ag moladh a chomhrac oirbheartaíochta RPG, scéal láidir, carachtair dea-fhorbartha, cur i láthair cinematic snasta, agus domhan a spreagann taiscéalaíocht agus cruthaitheacht.

Foinse: IGN (Taylor, 2021)