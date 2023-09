Geata Baldur 3: Na hiarmhairtí a bhaineann le Cailliúint Netherstone

Tá aird na n-imreoirí tarraingthe ag Geata Baldur's 3 lena fhorghníomhú suntasach ar chórais Dungeons & Dragons agus an tsaoirse a sholáthraíonn sé le haghaidh rólghlacadh. Mar sin féin, ní bheidh an cluiche leisce ort rabhadh a thabhairt duit má tá tú ar tí rud éigin amaideach a dhéanamh, sula ligfidh tú duit dul ar aghaidh agus aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí.

In Acht 3 den chluiche, tá sé de chúram ar imreoirí na Netherstones atá fágtha a aimsiú don phríomhcheist, “Confront the Elder Brain.” Tá na Netherstones seo ríthábhachtach don scéal-líne agus ní féidir iad a chaitheamh amach. Chun cosc ​​​​a chur ar imreoirí iad a chaitheamh amach, cuireann an cluiche srian le caitheamh na Netherstones iad féin. Mar sin féin, níl aon toirmeasc ar Netherstone a chur isteach i gcoimeádán, agus is é sin an áit a mbíonn rudaí suimiúil.

Bheartaigh BOB_BestOfBugs, imreoir seiftiúil, teorainneacha an chluiche a thástáil tríd an gcoimeádán a bhfuil Netherstone aige a chaitheamh isteach i gcarn. Tugann an carachtar Impire rabhadh don imreoir faoi thábhacht na cloiche agus tugann sé treoir dóibh é a aisghabháil. Nuair a chaitear an coimeádán, áfach, déanann an tImpire caoineadh ar ghníomhartha an imreora, ag rá go bhfuil a seansanna ceannasach a bheith acu san inchinn scriosta gan na trí chloch ar fad.

Mar thoradh air sin, tá imreoirí faoi réir radharc gearrtha ina n-aistríonn an Absolute an t-imreoir agus a bpáirtí i sraitheanna intinne, agus scáileán Game Over ina dhiaidh sin. Is féidir an droch-chríoch seo a spreagadh ag pointí éagsúla le linn an chluiche, lena n-áirítear le linn Suaimhneas Fada suaite in Acht 2.

Is fiú a thabhairt faoi deara, cé go spreagann an cluiche imreoirí ó dhul i gcoinne a gcuid spreagthaí, ní chuireann sé cosc ​​​​iomlán orthu é sin a dhéanamh. Ina áit sin, cuireann sé ar chumas na n-imreoirí triail a bhaint as iarmhairtí a gcuid gníomhartha agus finné a dhéanamh, agus carachtair á gcur i gcuimhne dóibh "Dúirt mé sin leat."

Leanann Baldur's Gate 3 le dul i bhfeidhm ar a aird ar mhionsonraí agus ar an mbealach a fhreastalaíonn sé ar roghanna imreoirí. Soláthraíonn físeán BOB_BestOfBugs a thaispeánann na hiarmhairtí a bhaineann le cailliúint Netherstone iniúchadh suimiúil ar mheicnic an chluiche. Mar sin, má tá cleasanna cosúla ar bith á bpleanáil agat, déan cinnte coigilteas roimh ré, nó seans go mbeidh drochiarmhairtí ort.

Foinse:

– Níor soláthraíodh URL