Fágann Stiúrthóir Baldur's Gate 3 Doras ar Oscailt don Fheachtas DLC

In agallamh le déanaí ar chainéal oifigiúil YouTube Dungeons & Dragons, thug Swen Vincke, stiúrthóir Baldur's Gate 3, le fios go bhféadfadh feachtas ábhar in-íoslódáilte (DLC) a bheith fós ina fhéidearthacht don chluiche. Cé nár chuir Vincke sonraí sonracha ar fáil, luaigh sé go bhféadfadh an DLC tarlú ag pointí éagsúla sa chluiche agus thairg sé solúbthacht maidir lena scéal-líne agus gameplay.

Nocht Vincke freisin go bhfuil Larian Studios, an forbróir taobh thiar de Baldur's Gate 3, ag obair faoi láthair ar chluiche eile taobh leis an tacaíocht leanúnach atá acu do Baldur's Gate 3 ar PC agus PS5. Agus foirne lonnaithe i seacht dtír éagsúla, tá sé intuigthe go bhféadfadh sé nach mbeadh DLC mar phríomhthosaíocht acu agus iad ag díriú ar leagan Sraith Xbox den eisiúint is déanaí a ullmhú.

In ainneoin gur aithin sé na dúshláin a bhaineann le caipín leibhéal an chluiche a ardú, dúirt Vincke nach bhfuil sé dodhéanta. I Gheata 3 Baldur, tá imreoirí teoranta faoi láthair go dtí leibhéal uasta de 12, agus ceadaíonn an cúigiú eagrán de Dungeons & Dragons imreoirí chun leibhéal 20 a bhaint amach. Mhínigh Vincke go dteastaíonn forbairt shuntasach agus cineálacha éagsúla dúshlán ar eachtraí ardleibhéil, ach d'áitigh sé sin tá feachtas leibhéal 13 go 20 laistigh den réimse féidearthachta.

I nuacht eile, tá calafort PS5 Baldur's Gate 3 tar éis éirí mar an cluiche is airde-rátáil ar an gconsól, ag dul thar teidil tóir ar nós Elden Ring, An Witcher 3: Wild Hunt, agus Dia Cogaidh: Ragnarok.

