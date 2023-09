An Astráil chun Innill Chuardaigh a Éileamh chun Cosc a chur ar Chomhroinnt Ábhar AI-Ghinte do Dhí-úsáid Gnéis Leanaí

D’fhógair rialtóir idirlín na hAstráile Dé hAoine go gceanglófar ar innill chuardaigh ar nós Google agus Bing bearta a dhéanamh chun cosc ​​a chur ar chomhroinnt ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí a chruthaíonn hintleachta saorga (AI). Déanfaidh an cód nua, arna dhréachtú ag fathaigh tionscail ar iarratas ón rialtas, sainordú go gcinnteoidh innill chuardaigh nach mbeidh ábhar den sórt sin le feiceáil i dtorthaí cuardaigh. Ina theannta sin, ní féidir le feidhmeanna AI atá comhtháite in innill chuardaigh leaganacha sintéiseacha den ábhar seo, ar a dtugtar deepfakes freisin, a ghiniúint.

Leag an Coimisinéir Ríomhshábháilteachta Julie Inman Grant béim ar an bhfás tapa atá tagtha ar AI giniúna agus ar a chumas dul i ngleic leis an bhfreagra rialála. Chuir Inman Grant imní in iúl nár thug an cód reatha, arna dhréachtú ag Google agus Bing, aghaidh go leordhóthanach ar ábhar a ghintear le AI. Dá bharr sin, d’iarr sí ar na hinnill chuardaigh a gcód a athbhreithniú.

Is sampla soiléir í an fhorbairt seo den chaoi a bhfuil an tírdhreach rialála agus dlíthiúil timpeall ar ardáin idirlín á athmhúnlú ag méadú an ábhair AI-ghinte. Trína cheangal ar innill chuardaigh scaipeadh ábhar mí-úsáide gnéasach leanaí a ghintear in AI a chosc go réamhghníomhach, tá sé mar aidhm ag an Astráil daoine leochaileacha a chosaint ó dhúshaothrú.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcuireann ábhar a ghintear le AI, go háirithe fakes domhain, dúshlán atá ag dul i méid don tsochaí. Baineann Deepfakes úsáid a bhaint as halgartaim AI chun inneachar digiteach amhail íomhánna, físeáin nó fuaime a ionramháil nó a dhéanamh, go minic le hintinn mhailíseach. De réir mar a éiríonn an teicneolaíocht seo níos sofaisticiúla, méadaíonn an poitéinseal do mhí-úsáid agus dochair.

Léiríonn an tionscnamh seo ag rialtóir idirlín na hAstráile na hiarrachtaí leanúnacha ar fud an domhain chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bhaineann le hábhar AI-ghinte. Trí oibriú go dlúth le ceannairí tionscail agus le geallsealbhóirí, tá sé mar aidhm ag comhlachtaí rialála cothromaíocht a bhaint amach idir dul chun cinn teicneolaíochta agus cosaint daoine aonair.

Foinse: [Ainm na Foinse] (níl URLanna ar fáil)

Sainmhínithe:

– Intleacht Shaorga (AI): Insamhladh na hintleachta daonna i meaisíní atá cláraithe chun tascanna a dhéanamh agus chun foghlaim óna dtaithí.

– Deepfake: Meán sintéiseach a ghintear trí úsáid a bhaint as halgartaim AI chun inneachar a ionramháil nó a dhéanamh, a léiríonn cosúlacht daoine fíor go minic ach a bhfuil gnéithe bréagacha nó míthreoracha acu.

Nóta: Níor cuireadh an fhoinse ar fáil, mar sin níor luadh aon URLanna ar leith.