Teastaíonn Innill Chuardaigh ón Astráil chun Drochúsáid Gnéis Leanaí a Chomhrac Ábhar Cruthaithe ag AI

Tá bearta á ndéanamh ag an Astráil le dul i ngleic le comhroinnt ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí cruthaithe ag hintleachta saorga (AI) ar innill chuardaigh ar nós Google agus Bing. D'fhógair rialtóir idirlín na tíre, an Coimisinéir r-Shábháilteachta Julie Inman Grant, cód nua a éileoidh innill chuardaigh cosc ​​​​a chur ar taispeáint ábhar den sórt sin i dtorthaí cuardaigh. Ina theannta sin, cuirfidh an cód cosc ​​ar ghiniúint leaganacha sintéiseacha den ábhar seo, ar a dtugtar deepfakes freisin, trí fheidhmeanna AI a chomhtháthaítear in innill chuardaigh.

Leag Inman Grant béim ar an bhfás gasta atá tagtha ar AI giniúna agus ar a chumas ábhar atá cosúil leis an saol a chruthú, rud a fhágann go bhfuil an domhan ar lár. Léiríonn an cód nua an chaoi a bhfuil an tírdhreach rialála agus dlíthiúil timpeall ar ardáin idirlín á athmhúnlú mar fhreagra ar iomadú an ábhair AI-ghinte.

Roimhe seo, níor thug cód a dhréachtaigh Google agus Bing aghaidh ar ábhar a ghin AI. D'iarr Inman Grant orthu an cód a athbhreithniú, ag aithint nach raibh sé leordhóthanach a thuilleadh tar éis comhtháthú AI giniúna ina bhfeidhmeanna cuardaigh.

Níl trácht déanta fós ag fathaigh an tionscail, Google (ar úinéireacht ag Aibítir) agus Microsoft (úinéir Bing) ar an ábhar. Mar sin féin, níos luaithe i mbliana, chuir an rialtóir cóid sábháilteachta i bhfeidhm do sheirbhísí idirlín éagsúla, lena n-áirítear na meáin shóisialta, feidhmchláir smartphone, agus soláthraithe trealaimh. Tiocfaidh na cóid seo i bhfeidhm go déanach in 2023.

Tá an Coimisinéir r-Shábháilteachta ag obair faoi láthair ar chóid sábháilteachta a fhorbairt do stóráil idirlín agus do sheirbhísí teachtaireachtaí príobháideacha. Mar sin féin, tá na cóid seo in aghaidh abhcóidí príobháideachais ar fud an domhain.

Léiríonn tionscnamh seo na hAstráile an phráinn atá ann chun aghaidh a thabhairt ar scaipeadh ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí trí theicneolaíocht AI. Trí cheangal a chur ar innill chuardaigh comhroinnt ábhair den sórt sin a chosc go gníomhach agus cruthú domhainfakes a thoirmeasc, tá sé mar aidhm ag an tír a timpeallacht ar líne a chosaint ó na hábhair suaite agus díobhálacha seo.

Foinsí:

– [Foinse 1] (URL)

– [Foinse 2] (URL)