Glacann an Astráil Céimeanna le Cosc a chur ar Chomhroinnt Ábhar AI-ghinte ar Dhrochúsáid Ghnéis Leanaí

Tá bearta nua á gcur i bhfeidhm ag an Astráil chun cosc ​​a chur ar chomhroinnt ábhair mhí-úsáid ghnéasach leanaí a chruthaítear le hintleachta saorga (AI). D’fhógair rialtóir idirlín na tíre, an Coimisinéir r-Shábháilteachta Julie Inman Grant, go bhfuil cód nua dréachtaithe ag fathaigh tionscail Google agus Bing, ar iarratas ón rialtas. Éileoidh an cód seo ar innill chuardaigh a chinntiú nach bhfeictear ábhar den sórt sin i dtorthaí cuardaigh. Ina theannta sin, cuirfidh sé cosc ​​ar fheidhmeanna AI laistigh d’innill chuardaigh ó leaganacha sintéiseacha den ábhar, ar a dtugtar deepfakes de ghnáth, a ghiniúint.

Tá fás tapa na teicneolaíochta giniúna AI tar éis an domhan a chosaint, de réir Inman Grant. Mar thoradh air sin, níor chlúdaigh an cód reatha a dhréachtaigh Google agus Bing ábhar a ghintear le AI, rud a d’fhág go raibh gá le cód athbhreithnithe. Dúirt Inman Grant, “Nuair a d’fhógair na himreoirí is mó sa tionscal go mbeadh siad ag comhtháthú AI giniúna ina bhfeidhmeanna cuardaigh, bhí dréachtchód againn a bhí soiléir nach raibh oiriúnach don fheidhm a thuilleadh. D’iarramar ar an tionscal triail eile a bhaint as.”

Le cur i bhfeidhm an chóid nua seo leagtar béim ar an gcaoi a bhfuil an tírdhreach rialála agus dlíthiúil timpeall ar ardáin idirlín á athmhúnlú trí úsáid mhéadaithe a bhaint as teicneolaíochtaí AI ar féidir leo ábhar réalaíoch a ghiniúint go huathoibríoch. Níl aon tráchtaireacht déanta ag Google agus Microsoft, máthairchuideachta Bing, ar an ábhar go fóill.

Chomh maith le dul i ngleic le hábhar a ghintear le AI, chláraigh rialtóir na hAstráile cóid sábháilteachta roimhe seo do sheirbhísí idirlín éagsúla, lena n-áirítear na meáin shóisialta agus feidhmchláir fóin chliste. Tiocfaidh na cóid seo i bhfeidhm go déanach in 2023. Tá forbairt na gcód sábháilteachta do stóráil idirlín agus do sheirbhísí teachtaireachtaí príobháideacha ar siúl freisin, ach tá abhcóidí príobháideachta ar fud an domhain ag cur in aghaidh na gcód sin.

