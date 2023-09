Tá Fóin 5G ag Níos lú ná Leath na nAstrálach, De réir Taighde

De réir taighde le déanaí a rinne Aimsitheoir láithreáin ghréasáin comparáide praghsanna, níl gléas ag ach 46% de na hAstráile a úsáideann fóin phóca atá in ann nasc 5G a phiocadh suas. Tá an toradh seo bunaithe ar an Tracker Sentiment Consumer, suirbhé beo ar bhreis is 53,000 hAstráile. Léirigh an suirbhé freisin nach bhfuil 24% de na freagróirí ag iarraidh clúdach 5G, agus d'admhaigh 8% nach raibh a fhios acu cad is 5G ann. Mar sin féin, léirigh 22% de na rannpháirtithe gur mhian leo uasghrádú a dhéanamh ar ghuthán 5G amach anseo.

Ina theannta sin, tagann an taighde ag am nuair a bhíonn na líonraí 3G ag druidim chun deiridh. Tá pleananna fógartha ag cuideachtaí móra teileachumarsáide san Astráil, ar nós Vodafone, Telstra, agus Optus, a gcuid líonraí 3G a dhúnadh agus an teicneolaíocht a athfheirmeoireacht chun a líonraí 4G agus 5G níos nuaí a fheabhsú. Tá Vodafone le dúnadh a líonra 3G faoin 15 Nollaig, agus Telstra ina dhiaidh sin i Meitheamh 2024 agus Optus i Meán Fómhair 2024.

Tugann saineolaithe le fios go mbeidh ar dhaoine aonair a bhfuil gléasanna níos sine acu uasghrádú a dhéanamh go luath nó go gcaillfidh siad nascacht. Áirítear leis seo úinéirí iPhone, toisc nach mbeidh rochtain ag samhlacha níos luaithe ná iPhone 6 ach ar 3G, nach dtabharfar tacaíocht dóibh a thuilleadh an bhliain seo chugainn. Beidh tionchar freisin ag an múchadh 3G ar fheistí neamhtheileafóin, amhail córais slándála, aláraim leighis, meaisíní EFTPOS, agus córais tosaithe cianda roinnt carranna. Moltar do dhaoine aonair atá ag brath ar fheistí den sórt sin seiceáil lena monaróirí nó soláthraithe líonra chun a fháil amach an ndéanfar difear dóibh.

Mar sin féin, ní gá imní a bheith orthu siúd a cheannaigh a bhfóin phóca le blianta beaga anuas, mar fiú mura dtacaíonn a gcuid feistí le 5G, ní bheidh tionchar ag an múchadh 3G orthu. De ghnáth déantar líonraí móibíleacha a uasghrádú gach deich mbliana nó mar sin, le líonraí níos sine á gcur i gcrích de réir a chéile. Tugadh 5G, an cúigiú glúin de líonraí soghluaiste, isteach den chéad uair i 2019, agus táthar ag súil go dtabharfar 6G isteach faoi dheireadh na deich mbliana.

Ar an iomlán, leagann an taighde béim ar thírdhreach reatha na nascachta soghluaiste san Astráil, le níos lú ná leath den daonra ag baint úsáide as fóin 5G. De réir mar a théann an teicneolaíocht chun cinn, bíonn sé ríthábhachtach do dhaoine aonair a gcuid feistí a choinneáil cothrom le dáta chun nascacht gan bhriseadh agus rochtain ar na hacmhainní líonra is déanaí a chinntiú.

Foinsí:

– Taighde Aimsitheoir

– Nascacht M2M