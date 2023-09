Nochtann Audemars Piguet Eisiúintí Nua thar na Cúig Bhailiúchán

Thug Audemars Piguet isteach le déanaí raon d’amchláir nua thar chúig bhailiúchán éagsúla, ag léiriú a dtiomantas don nuálaíocht agus don cheardaíocht. I measc na mbuaicphointí tá an Darach Ríoga “Jumbo” Breise-Thin, an Darach Ríoga Ard-Sedra, an Oibrithe Breise-Thin Oscailte “Jumbo” Darach Ríoga, Ceirmeacht Chronograph Eischósta na Darach Ríoga, agus Sársonraí Athsheoltóra Nóiméadair na Darach Ríoga.

Tá úsáid tíotáiniam agus gloine mhiotalacha mórchóir (BMG) i dtógáil an Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin, rud a thugann cuma uathúil agus ceannródaíoch dó. Chonacthas an meascán de na hábhair seo den chéad uair i tairiscint 2021 Only Watch an bhranda, agus anois tá sé ionchorpraithe sa bhailiúchán rialta. Tá an t-eagrán nua faoi thiomáint ag an gcaighdeán 7121, ag teacht in ionad an chaighdeán 2121 roimhe seo.

Dóibh siúd ar fearr leo teagmháil le só, thug Audemars Piguet isteach ceithre leagan jewelry ard den Darach Ríoga clasaiceach. Is gné de na samhlacha seo an socrú sneachta annamh agus an-theicniúil, rud a chuireann éifeacht lonrúil leis an dearadh íocónach. Ar fáil i 18-karat óir bán nó bándearg, agus i dhá mhéideanna, le chéile na timepieces elegance le wearability.

Ag leanúint ar aghaidh le ceiliúradh 50 bliain na Darach Ríoga, tá an branda “Jumbo” Breise-Thin Openworked Darach Ríoga seolta in ór buí. Coinníonn an breisiú nua seo an DNA céanna leis na leaganacha óir bándearga agus cruach dhosmálta a eisíodh roimhe seo, agus dírítear ar thrédhearcacht agus ar cheardaíocht sofaisticiúil. Is é an ghluaiseacht a úsáidtear an caliber 7124, atá go háirithe tanaí ag díreach 2.7mm.

Mar chomóradh ar chomóradh 30 bliain ar an Royal Oak Offshore, tá dhá mhúnla nua nochta ag Audemars Piguet i gceirmeacha, tíotáiniam agus ór. Déanann na hamchláir seo athléiriú ar an 2020 Tag. 26405CE agus tá siad faoi thiomáint ag an gcaighdeán 4401, gluaiseacht chronograph comhtháite féin-foirceannadh le feidhm flyback.

Ar deireadh, dóibh siúd atá ag lorg sármhaitheas teicniúil, cuireann Audemars Piguet dhá leagan nua de Supersonnerie Athsheoltóir Nóiméad na Darach Ríoga i láthair i gceirmeacht dubh don chéad uair. Tá teicneolaíocht Supersonnerie paitinnithe an bhranda ag na uaireadóirí seo, rud a chinntíonn feidhmíocht fhuaimiúil eisceachtúil. Cumhachtaithe ag an gcaighdeán 2953 , le chéile na timepieces teicneolaíocht chun cinn agus críochnú traidisiúnta .

Leanann Audemars Piguet ar aghaidh ag brú teorainneacha na n-uaireadóirí lena gcuid eisiúintí is déanaí, ag tairiscint raon leathan roghanna do dhíograiseoirí a thaispeánann a saineolas teicniúil agus a n-éirim ealaíne.

