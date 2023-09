Atari chun Fóram Cearrbhachais Iar-Chearrbhachas a Fháil AtariAge: Cad a chiallaíonn Sé Seo don Phobal

D'fhógair Atari, an chuideachta cearrbhachais íocónach a bhfuil aithne air as a chuid cluichí agus consóil retro, go bhfuil AtariAge faighte aige, fóram cearrbhachas retro tóir agus stór do chrua-earraí Atari as feidhm. Cé go bhféadfadh go mbeadh níos mó sceitimíní ar roinnt sa phobal cearrbhachais faoi eisiúintí atá le teacht mar Starfield agus Baldur's Gate 3, tá líon suntasach díograiseoirí fós ann a chuimhníonn go fonnmhar ar “laethanta maithe” na gcluichí cilibheartaithe agus consóil le painéil adhmaid.

Léiríonn éadáil AtariAge tiomantas Atari chun a mhaoin intleachtúil a chaomhnú agus na cluichí atá ar fáil dá chrua-earraí a leathnú. Feidhmeoidh Albert Yarusso, bunaitheoir AtariAge, anois mar staraí inmheánach Atari, ag cinntiú barántúlacht eisiúintí retro na cuideachta. Tá Atari tar éis a chur in iúl don phobal freisin nach ndéanfaidh sé cinsireacht ar chaint ar na fóraim agus go bhfuil sé beartaithe acu bonneagar ríomhthráchtála nua a chur i bhfeidhm.

D'fhreagair tromlach an phobail go dearfach leis an bhfáil, ag tuiscint go dteastaíonn airgeadú inbhuanaithe le tacaíocht leanúnach ardán imithe i léig. Mar sin féin, tá roinnt imní léirithe ag úsáideoirí a bhfuil eagla orthu roimh chomhtháthú leasanna tráchtála agus an tionchar ar chultúr an phobail.

D'admhaigh Atari na hábhair imní seo agus d'iarr sé ar an bpobal aigne oscailte a choinneáil, ag léiriú tiomantas chun aon amhras a chruthú le himeacht ama. Is cosúil go bhfuil an éadáil dosheachanta, i bhfianaise iarrachtaí Atari le déanaí a chonsól íocónach 2600 a athbheochan agus an spéis atá aige i mbunábhar a fhorbairt dó.

Is céim shuntasach í an éadáil seo do Atari, toisc go neartaíonn sé a seasamh sa mhargadh cearrbhachas retro agus go leathnaítear a n-acmhainní chun a n-oidhreacht chearrbhachais a chaomhnú agus a cheiliúradh.

