Assassin's Creed Mirage: Fill ar Fréamhacha an Toghchórais

Tá roinnt athruithe feicthe ag Assassin's Creed le blianta beaga anuas, le cluichí cosúil le Odyssey agus Valhalla ag imeacht ó na príomhghnéithe a rinne an tsraith chomh speisialta. Mar sin féin, is cosúil go bhfuil an tráthchuid atá le teacht, Mirage, ag tabhairt an saincheadúnais ar ais go dtí a fréamhacha ar an mbealach is fearr is féidir.

Ceann de na gnéithe suntasacha de Mirage ná a shuíomh. Imithe atá na timpeallachtaí fairsinge domhanda oscailte de chluichí roimhe seo, agus Bagdad dlúth bríomhar ina áit. Mothaíonn an chathair féin beo agus lán de charachtar, le sráideanna fuadaracha, bazaar bríomhar, agus díonta idirnasctha. Is aoibhinn leis an gclós súgartha hyper-mhionsonraithe seo a iniúchadh, agus mothaíonn an chathair mar a carachtar féin.

Chomh maith leis sin, tugann Mirage isteach córas athleasaithe clú, rud a fhágann go bhfuil sé níos dúshlánaí é a bhrath. Freagraíonn gardaí do láithreacht, agus cuirfidh sibhialtaigh in iúl duit mura bhfuil tú ag meascadh isteach. Dá mhéad trioblóide a chruthaíonn tú, is mó naimhde a bheidh ort, lena n-áirítear boghdóirí agus gardaí armúrtha go mór. Cuireann an córas seo dúshlán taitneamhach leis an gcluiche agus tugann sé ar ais an bhraitheann clasaiceach Assassin's Creed sin.

Coinníonn Combat in Mirage roinnt meicnic ó iontrálacha le déanaí, ach le feabhsuithe. Tá barraí sláinte, cuntair agus rollaí seachrán curtha in ionad leibhéil namhaid agus líon damáiste. Mothaíonn an comhrac níos dúshlánaí agus níos frithghníomhaí, a éilíonn straitéis agus uainiú beacht. Comhrac stealth, go háirithe shines, i Mirage. Nuair a bhogann tú sa scáth agus má fhanann tú i bhfolach bíonn luach saothair agus spéisiúil ann, rud a chuireann i gcuimhne do laethanta tosaigh na sraithe.

Tugann Assassin's Creed Mirage an tsraith ar ais go dtí a fréamhacha stealth-dhírithe agus gabhálacha cad a rinne an saincheadúnais chomh coitianta sa chéad áit. Cé go bhféadfadh go gcaillfidh cuid acu na heilimintí RPG, cuireann an suíomh dírithe, rialuithe iomasach, agus gameplay stealth taitneamhach filleadh ar fhoirm don tsraith.

