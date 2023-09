Assassin's Creed Mirage: Fill ar Fhréamhacha na Sraithe Assassin's Creed

Léiríonn Assassin's Creed Mirage cloch mhíle shuntasach do Ubisoft Bordeaux, toisc gurb é seo an chéad uair a bhfuil an stiúideo i gceannas ar fhorbairt ar scaoileadh cluiche iomlán. Roghnaíodh Bordeaux as a gcuid oibre ar Wrath of the Druids DLC Valhalla chun an Mirage níos caolchúisí agus níos dírithe a fhorbairt, a bhí beartaithe ar dtús a bheith ina DLC do Valhalla sular tháinig sé ina eachtra aonair. Suite i gcathair stairiúil Bagdad, tá sé mar aidhm ag Mirage filleadh ar fhréamhacha na sraithe Assassin's Creed agus hómós a thabhairt don chluiche bunaidh.

Ceann de na gnéithe lárnacha de Mirage ná a bhéim ar stealth agus scoltacha, ag tabhairt ar ais an gameplay clasaiceach Assassin's Creed. Tá filleadh tagtha ar chumasc sóisialta, rud a ligeann d’imreoirí meascadh isteach gan uaim leis na sluaite agus dul i ngleic le sráideanna gnóthacha Bhaghdad’s Round City. Is gné shuntasach é Parkour freisin, toisc gur féidir le himreoirí an chathair a thrasnú ag baint úsáide as díonta agus gluaiseachtaí acrobatic a dhéanamh chun troid a sheachaint. Ina theannta sin, tá taisteal tapa chuig radharcphointí sioncronaithe ar fáil dóibh siúd ar fearr leo modh iompair níos tapúla.

Is suíomh mórthaibhseach é an Chathair Chruinn féin, ina bhfuil canálacha, glasra, agus ceantair ar leith le hailtireacht i gcuimhne ar an gcéad chluiche Assassin's Creed. Cuireann gach ceantar taithí ar leith ar fáil, mar shampla Karkh, baile margaidh fuadar, agus Abbasiyah, áit a bhfuil Teach na hEagna ina ndéanann scoláirí staidéar ar an matamaitic agus ar an bhfealsúnacht. Cuireann an aird ar mhionsonraí i ndearadh na cathrach le heispéireas tumtha Mirage.

Chomh maith leis an gcathair, tugann Mirage isteach freisin réimsí ar a dtugtar The Wilderness, ag soláthar timpeallacht níos oscailte agus níos fairsinge cosúil leis na cluichí nua-aimseartha Assassin's Creed. Tairgeann na réimsí seo athrú úrnua ar luas agus ní gá iniúchadh a dhéanamh ar an bpríomheispéireas de chuid Mirage atá bunaithe ar insint. Cibé is fearr le himreoirí na suíomhanna uirbeacha teoranta nó an fásach oscailte, cuireann Mirage an chuid is fearr den dá shaol ar fáil.

Cé go ndíríonn Mirage go príomha ar eispéiris Basim Ibn Ishaq i Bagdad, tá chuimhneacháin leagtha síos i scéal-líne an lae inniu freisin. Mar sin féin, tá na chuimhneacháin seo teoranta, agus an bhéim is mó ar thuras Basim. Suíomh suntasach eile sa chluiche is ea fortress Alamut, a fheidhmíonn mar thalamh oiliúna do na cinn Hidden agus a thugann nodanna do sheanchas Assassin's Creed roimhe seo.

Tugann Mirage isteach meicnic gameplay nua cosúil le córas iomráiteach, áit a bhfreagróidh NPCanna do ghníomhartha an imreora. Má theipeann ar thascanna ar nós piocadh póca, d'fhéadfadh NPCs gardaí foláirimh a chur ar an airdeall agus leibhéal clú an imreora a mhéadú. Chun braite a sheachaint, is féidir le himreoirí straitéisí a úsáid cosúil le bribing ceoltóirí chun seachráin a chruthú nó dul i ngleic mar rogha dheireanach.

Cuireann Assassin's Creed Mirage rud éigin ar fáil do lucht leanúna longtime agus daoine núíosacha chuig an gceart vótála. Beidh meas ag lucht leanúna ar uibheacha na Cásca agus tagairtí don seanchas níos leithne Assassin's Creed, agus is féidir le daoine nua léim isteach sa tsraith le Mirage mar a gcéad taithí. Agus é ag díriú ar stealth, parkour, agus filleadh ar fhréamhacha na sraithe, tá Mirage réidh le eachtra spreagúil agus tumtha Assassin's Creed a sheachadadh.

Foinsí:

– [Teideal an Airteagail Fhoinse] – Ainm na Foinse

– [Teideal an Airteagail Fhoinse] – Ainm na Foinse