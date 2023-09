Assassins Creed Mirage: Fill ar Fréamhacha na Sraithe

Tugann scaoileadh réamhamhairc luath le haghaidh Assassin's Creed Mirage le fios go marcálfaidh an cluiche filleadh súil leis le fada ar fhréamhacha na sraithe ficsean stairiúil. Thar na blianta, tá saincheadúnais an Assassin's Creed tar éis dul i méid thar a bhunphrionsabal, ag éirí plódaithe le ceapacha casta, léarscáileanna mearbhall, gameplay fada, agus go leor quests taobh. Mar sin féin, is cosúil go n-athraíonn Mirage é sin trí eispéireas sruthlínithe agus stealth-dhírithe a thairiscint.

Feidhmíonn Mirage mar réamhtheachtaí dá réamhtheachtaí, Valhalla, agus díríonn sé timpeall ar an ghadaí ón 9ú haois agus an reincarnate sárdhaonna miotaseolaíochta, Basim Ibn Ishaq, agus é ag dul tríd an gcathair fuadarach Bagdad. Gheall Ubisoft go mbeadh Mirage níos “dlúithe,” le ham súgartha níos giorra de thart ar 20 uair an chloig agus scéal-líne níos líneach i gcomparáid le Valhalla.

Bhí freagairtí luatha na n-imreoirí dearfach den chuid is mó. Aibhsíonn na réamhamhairc go bhfuil an cluiche clasaiceach stealth Assassin's Creed ar ais, le léarscáil níos dírithe nach gcuireann an iomarca deilbhíní ar imreoirí. Déanann IGN cur síos ar an gcluiche mar rud a thugann an tsraith ar ais go dtí a fréamhacha ar an mbealach is fearr is féidir, agus luann GameRant go dtugann Mirage luach saothair do stealth glan agus an modh “tá sé stealth mura bhfuil aon duine beo a insint faoi”.

Mar sin féin, tugann roinnt léirmheastóirí faoi deara go mothaíonn córas comhraic Mirage simplí agus nach bhfuil nuálaíocht ann. Is éard atá sa chomhrac an gnáthamh céanna ionsaí, Dodge, Parry, agus counterattack a fheictear i go leor cluichí tríú duine. Dealraíonn sé nach bhfuil an crann scileanna spreagúil freisin, ag díriú ar fheabhsuithe ar chompánach iolair agus bainistíocht fardail an phríomhcharachtair seachas cumais nua spreagúla a thabhairt isteach.

In ainneoin na míbhuntáistí beaga seo, tugann imprisean foriomlána le fios go mbaineann Mirage croílár an méid a rinne an-tóir ar an tsraith Assassin's Creed ar an gcéad dul síos. Soláthraíonn a shuíomh nua agus a bhéim ar mheicnic stealth sóisialta eispéireas cumhach do lucht leanúna a bhí ag lorg filleadh ar fhréamhacha an tsaincheadúnais.

Tá Assassin's Creed Mirage le scaoileadh ar 5 Deireadh Fómhair le haghaidh PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, agus Windows.

