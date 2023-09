Toirmeasc na Síne ar iPhones Meáchan ar Stoic na hÁise

Táthar ag súil go leanfaidh stoic san Áis titim faoi stiúir na teicneolaíochta ar Wall Street de réir mar a mhéadaíonn imní faoi thionchar toirmeasc na Síne ar iPhones Apple. Tá laghdú tagtha ar thagarmharcanna cothromais sa tSeapáin agus i Hong Cong, agus tá na tagarmharcanna don Astráil agus SAM fós cothrom i dtrádáil na hÁise go luath. Thit an Nasdaq 100 de réir mar a sleamhnaigh scaireanna Apple, ag scriosadh luach $190 billiún. Tá toirmeasc na Síne ar iPhones le leathnú chuig gníomhaireachtaí a fhaigheann tacaíocht ón rialtas, cuideachtaí stáit, agus fiontair éagsúla faoi úinéireacht an stáit agus eagraíochtaí rialtais. Cruthaíonn sé seo dúshláin ní hamháin do Apple ach freisin do chuideachtaí móra teicneolaíochta eile atá ag brath go mór ar an tSín.

Cé nach dócha go mbeidh tionchar suntasach airgeadais ag Apple ó na srianta, toisc gur dócha go raibh oifigigh rialtais ag seachaint táirgí na cuideachta cheana féin, d'fhéadfadh tionchar a bheith ag na hiarmhairtí níos leithne ar phoist sa tír ina bhfuil an chuid is mó de iPhones le chéile. Tá luachálacha sínte mar thoradh ar fhás leanúnach an tionscail teicneolaíochta, arna thiomáint ag hintleacht shaorga agus tuairimíocht faoi arduithe ráta úis an Chúlchiste Feidearálach. Tugann roinnt saineolaithe le fios go bhfuil an tionscal aibí le haghaidh ceartúcháin.

Tá trádálaithe ag faire go géar ar shonraí eacnamaíocha na SA freisin, go háirithe figiúirí soladacha maidir le héilimh gan phoist a threisíonn an cás go gcoinneodh an chothaithe rátaí úis ardaithe. Beidh ar oifigigh an Chúlchiste Feidearálach anailís a dhéanamh ar shonraí chun cinneadh a dhéanamh ar thodhchaí rátaí úis. Idir an dá linn, tá cúlú tagtha ar an euro mar gheall ar fhás lag sa limistéar euro, agus tá an yuan ar an gcladach sroichte beagnach 16 bliana d'íosmhéid i measc pessimism méadaitheach i dtreo gheilleagar na Síne. Tháinig laghdú freisin ar phraghsanna ola don dara lá as a chéile tar éis rally naoi seisiún.

Go hachomair, tá toirmeasc na Síne ar iPhones tar éis imní a ardú sa tionscal teicneolaíochta, rud a fhágann go bhfuil laghdú ar stoic na hÁise. D'fhéadfadh an tionchar ar Apple a bheith teoranta, ach d'fhéadfadh na hiarmhairtí níos leithne do chuideachtaí teicneolaíochta atá ag brath ar an tSín a bheith suntasach. Ina theannta sin, tá fachtóirí eile, mar luachálacha sínte agus sonraí eacnamaíocha SAM, ag cur le luaineacht an mhargaidh.