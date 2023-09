Cruinniú Mullaigh Digiteach Valencia 2023: An Todhchaí a Mhúnlú le hIntleacht Shaorga

Tá Cruinniú Mullaigh Digiteach Valencia (VDS2023) le bheith ina imeacht úrnua a sholáthróidh léargais luachmhara ar thírdhreach na hintleachta saorga (AI) faoi láthair agus sa todhchaí. Mar theicneolaíocht chlaochlaitheach, tháinig AI chun cinn go tapa mar fhórsa cumhachtach chun nuálaíocht a thiomáint agus gnéithe éagsúla den tsochaí a athmhúnlú, lena n-áirítear folláine shóisialta, eacnamaíoch agus institiúideach.

Arna eagrú ag Startup Valencia, beidh an imeacht teicneolaíochta idirnáisiúnta ar siúl ar 26 agus 27 Deireadh Fómhair i gCathair na nEalaíon agus na nEolaíochtaí i Valencia, an Spáinn. Tabharfaidh sé le chéile saineolaithe tionscail, taighdeoirí, nuálaithe, lucht acadúil, infheisteoirí, agus ceannairí institiúideacha ó ar fud an domhain. Trí shraith cainteanna agus díospóireachtaí, tá sé mar aidhm ag an gcruinniú mullaigh an chaoi a bhfuil AI ag éirí mar chuid lárnach dár saol a thaispeáint agus léargais a sholáthar don lucht freastail ar thodhchaí na hoibre, an oideachais, an éabhlóid eagraíochtúil agus an cúram sláinte.

Beidh painéil agus plé ar ábhair éagsúla a bhaineann le AI mar chuid den imeacht. Déanfaidh painéal amháin, dar teideal “Feidhmchláir Nuálaíocha AI: Réitigh Ceannródaíocha le haghaidh Rathúlachta Gnó,” saineolaithe a roinnt lena n-eispéiris maidir le AI a ghiaráil chun iomaíochas a fheabhsú ina n-earnálacha faoi seach. Déanfaidh painéal eile, “AI Venture Capital: Analysis of Treochtaí agus Deiseanna sa Mhargadh AI,” iniúchadh ar dheiseanna infheistíochta sa mhargadh AI dinimiciúil.

Leagfaidh Cruinniú Mullaigh Digiteach Valencia béim freisin ar chóineasú na teicneolaíochta agus na cruthaitheachta, tionchar na nuálaíochta, agus treochtaí taistil amach anseo. Scrúdóidh sé acmhainneacht réabhlóideach AI i dtacaíocht theicniúil agus tabharfar aghaidh ar chúinsí tábhachtacha eiticiúla a bhaineann le leas a bhaint as cumhacht AI agus ag an am céanna ag seasamh le luachanna daonna agus folláine shóisialta.

Táthar ag súil go dtarraingeoidh an cruinniú mullaigh breis agus 10,000 duine ó níos mó ná 80 tír, lena n-áirítear 400 infheisteoir idirnáisiúnta a bhfuil punann os cionn €8 billiún acu. Le tacaíocht ó eagraíochtaí ar nós HP, Telefónica, Banco Sabadell, agus Rialtas na Spáinne, feidhmeoidh an cruinniú mullaigh mar ardán do ghnólachtaí nuathionscanta nascadh le hinfheisteoirí agus le comhoibrithe.

Tá an fás ar Chruinniú Mullaigh Digiteach Valencia suntasach, le méadú 1,500% ar an lucht freastail ó bunaíodh é i 2018. Tá an fás seo tar éis éiceachóras Valencian a dhaingniú mar an tríú ceann is mó sa Spáinn i dtéarmaí méid infheistíochta, le breis agus 1,200 tosaithe agus níos mó ná sin. €700 milliún infheistithe le blianta beaga anuas.

Is eagraíocht neamhbhrabúis é Startup Valencia, eagraí na hócáide, atá tiomanta d'éiceachóras teicneolaíochta agus nuálaíochta Valencian a chur chun cinn agus a ionadú. Tá breis is 350 comhlach bailithe aige agus faigheann sé tacaíocht ó chomhpháirtithe suntasacha ar nós Google, HP, Banco Sabadell, agus Telefónica, i measc daoine eile.

Is imeacht a athróidh cluichí a bheidh i gCruinniú Mullaigh Digiteach Valencia 2023, ag tabhairt ceannairí tionscail agus físairí le chéile chun acmhainneacht ollmhór na hintleachta saorga agus a tionchar ar an tsochaí a iniúchadh. Tá sé le múnlú a dhéanamh ar thodhchaí AI agus a chomhtháthú in earnálacha éagsúla ar feadh na mblianta atá le teacht.

