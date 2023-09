Tá Chipmaker Arm ag lorg Praghas Liostaithe Níos Airde Roimh IPO, agus tá sé beartaithe ag Instacart Ardú Caipitil $660 Milliún

Tá Chipmaker Arm ag iarraidh a raon praghsanna liostála a mhéadú agus é ag ullmhú dá thairiscint phoiblí tosaigh (IPO). Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta, a dhearann ​​sliseanna leathsheoltóra, infheisteoirí ionchasacha a mhealladh trína luacháil a ardú. Táthar ag súil go mbeidh Arm's IPO ar cheann de na cinn is mó riamh, agus luach os cionn $40 billiún ag an gcuideachta.

Idir an dá linn, tá seirbhís seachadta grósaeireachta Instacart ag beartú $660 milliún i gcaipiteal a chruinniú. Tá fás suntasach tagtha ar an gcuideachta le linn na paindéime agus tomhaltóirí ag iompú chuig siopadóireacht ar líne le haghaidh earraí grósaeireachta. Cabhróidh an insileadh caipitil seo le Instacart a chuid oibríochtaí a leathnú agus freastal ar an éileamh méadaitheach ar a sheirbhísí.

I nuacht eile, tá gach súl ar Apple agus é ag ullmhú chun a mhúnlaí iPhone 15 is déanaí a nochtadh ag ócáid ​​seolta a bhfuil súil leis go mór. Tá lucht leanúna Apple agus díograiseoirí teicneolaíochta ag fanacht go fonnmhar le fógairt gnéithe agus feabhsuithe nua. Tá rathúlacht an iPhone 15 ríthábhachtach do Apple, toisc go bhfuil sé mar aidhm ag an gcuideachta a ceannasacht a choinneáil sa mhargadh fón cliste an-iomaíoch.

Ar deireadh, d'fhógair Cuideachta JM Smucker a pleananna chun Brandaí Hostess a fháil ar $5.6 billiún. Neartóidh an beart straitéiseach seo láithreacht Smucker sa tionscal sneaiceanna agus milseogra. Déanfar Hostess Brands, a bhfuil aithne air as a chuid Twinkies íocónach agus a chuid earraí milse eile, a chomhtháthú i bpunann Smucker de bhrandaí bia aitheanta.

Tríd is tríd, léiríonn na forbairtí seo éabhlóid agus leathnú leanúnach na dtionscal éagsúla. Léiríonn iarrachtaí tiomsaithe caipitil Chipmaker Arm agus Instacart a dtiomantas don fhás agus don nuálaíocht, agus taispeánann imeacht seolta iPhone 15 Apple iarracht leanúnach na cuideachta don nuálaíocht. Léiríonn éadáil Hostess Brands le JM Smucker beart straitéiseach chun a chuid táirgí a thairiscint a leathnú agus a staid sa mhargadh a neartú.

Sainmhínithe:

– IPO: Is éard atá i dTairiscint Phoiblí Tosaigh an próiseas trína dtairgeann cuideachta phríobháideach scaireanna dá stoc don phobal den chéad uair.

– Sliseanna leathsheoltóra: Ciorcaid iomlánaithe a fheidhmíonn mar inchinn gléasanna leictreonacha, a fheidhmíonn ríomhanna agus a phróiseálann sonraí.

– Ardú caipitil: An próiseas chun cistí breise nó caipiteal infheistíochta a fháil le haghaidh oibríochtaí nó forleathnú cuideachta.

