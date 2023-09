Tugann Nuashonrú watchOS 10 Apple isteach Gnéithe Spreagúla do Shraith 9 Apple Watch

Tá sé fógartha ag Apple go mbeidh watchOS 10, an nuashonrú is déanaí dá smartwatch, ar fáil le híoslódáil ar 18 Meán Fómhair. Tugann an nuashonrú seo athruithe suntasacha ar chomhéadan an faire agus tugtar isteach gnéithe nua a fheabhsaíonn taithí úsáideora.

Is é ceann de na príomh-bhreisiúcháin in watchOS 10 ná giuirléidí a thabhairt isteach, a dtugann Apple sracfhéachaint orthu. Is féidir le húsáideoirí na giuirléidí seo a swipe tríd agus iad a shaincheapadh, rud a fhágann gur fusa teacht ar fhaisnéis go tapa. Faigheann an t-uaireadóir giuirléid Smart Stack freisin, faoi thiomáint ag foghlaim meaisín, a thuar agus a thaispeánann na giuirléidí is ábhartha d'úsáideoirí i rith an lae.

Ina theannta sin, tugann watchOS 10 feabhsuithe ar fheidhmiúlacht Siri ar Shraith Apple Watch 9. Déanfar orduithe Siri a phróiseáil ar an ngléas anois, ag cinntiú príobháideacht níos fearr agus ag cur ar chumas úsáideoirí ceisteanna a bhaineann le sláinte phearsanta agus sonraí folláine a chur ón aip Sláinte.

Áirítear leis an nuashonrú freisin sliseanna ultra-leathanbhanda dara glúin (UWB) nua, ar féidir a bhrath nuair a bhíonn HomePod in aice láimhe. Nuair a thagann an t-úsáideoir laistigh de cheithre mhéadar ó HomePod le UWB, seolann an faire an ghné Now Playing go huathoibríoch, rud a ligeann d'úsáideoirí an HomePod a rialú nó moltaí a fháil ón Smart Stack.

Tá gnéithe inrochtaineachta feabhsaithe ag Apple freisin in watchOS 10. Is féidir le húsáideoirí anois a mhéara a thapáil le chéile ar an taobh céanna leis an uaireadóir chun gníomhartha éagsúla a dhéanamh, mar shampla glaonna a fhreagairt nó rochtain a fháil ar an ngiuirléid Smart Stack.

I dtéarmaí comhéadan úsáideora, tá an eangach app athdhearadh. In ionad na greille meala roimhe seo, taispeántar apps anois mar dheilbhíní ciorclach beaga a scrollaíonn go hingearach, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca apps atá ag teastáil a aimsiú agus a rochtain. Ina theannta sin, athraíodh feidhmiúlacht an chnaipe taobh; tógann preas amháin úsáideoirí chuig an ionad rialaithe anois, agus tugann preas dúbailte suas an Apple Wallet le haghaidh íocaíochtaí NFC.

Soláthraíonn WatchOS 10 eispéireas úsáideora níos iomasach agus níos idirghníomhaí, rud a fhágann go mbraitheann an Apple Watch mar iPhone mionsamhla. Leis na giuirléidí inoiriúnaithe, cumais fheabhsaithe Siri, agus gnéithe inrochtaineachta feabhsaithe, tá Apple ag cinntiú go bhfuil a smartwatch fós ina uirlis luachmhar d'úsáideoirí ina saol laethúil.

Foinsí:

– The Verge: [WatchOS 10 ar an Apple Watch Series 9] (cuir isteach URL)

– The Verge – Victoria Song: [réamhamharc watchOS 10] (cuir isteach an URL)