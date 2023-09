Nuashonrú headset Vision Pro Apple: Ar an Rian le haghaidh Seoladh 2024

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag Apple lena headset réaltachta measctha Vision Pro a bhfuiltear ag súil leis, agus dheimhnigh an POF Tim Cook ag an ócáid ​​seolta “Wonderlust” le déanaí go bhfuil an headset fós ar an mbóthar le seoladh go luath an bhliain seo chugainn. Tagann an fógra i ndiaidh bogadh Apple i mí Iúil chun cuireadh a thabhairt d’fhorbróirí iarratas a dhéanamh ar threalamh forbróra Vision Pro.

Chuaigh tástálaithe luatha an Vision Pro i bhfeidhm ar a thaifeach taispeána, a chumais pas tríd físeáin, agus a bhrath gothaí. Léiríonn na gnéithe seo acmhainneacht an headset agus cuireann siad béim ar a chumais. Mar sin féin, beidh rathúlacht an Vision Pro ag brath ar deireadh thiar ar neart a éiceachóras app. Beidh tionchar mór ag raon láidir feidhmchlár ag an seoladh ar chinneadh na dtomhaltóirí an fheiste a ghlacadh.

In ainneoin go dtugann tuairiscí tosaigh le fios go bhfuil moilleanna féideartha ann, cuireann nuashonrú an lae inniu ar a suaimhneas do thomhaltóirí go bhfuil Apple fós tiomanta dá threoirchlár. D'fhógair an chuideachta an Vision Pro roimhe seo i mí an Mheithimh, agus tá sé beartaithe é a scaoileadh go luath an bhliain seo chugainn, ag tosú sna SA. Léiríonn tiomantas Apple an t-amlíne seo a chomhlíonadh go bhfuiltear ag dul i ngleic le haon saincheisteanna a bhaineann le príomhchodanna, mar an taispeáint aghaidh amach, ag cinntiú go seolfar an headset mar a bhí beartaithe.

De réir mar a leanann forbróirí ag obair ar ábhar crafting don Vision Pro, tagann méadú ar an ionchas don fheiste. Tá cuntas teiste Apple maidir le nuálaíocht agus cáilíocht tar éis sceitimíní a chruthú sa tionscal, agus tá tomhaltóirí ag fanacht go fonnmhar leis an taithí réaltachta measctha a geallann an Vision Pro a sheachadadh. Leis na hardghnéithe agus an éiceachóras láidir atá aige, tá an cumas ag an Vision Pro an bealach ina n-idirghníomhaíonn muid le hábhar digiteach a athrú ó bhonn.

