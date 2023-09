Scaoileann Apple Múnlaí Apple Watch Neodrach Carbóin mar Iarracht ar Astuithe a Laghdú

D'fhógair Apple Dé Máirt go bhfuil sé ag tabhairt isteach leaganacha neodracha carbóin de thrí cinn dá mhúnlaí Apple Watch mar chuid dá thiomantas a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2030. Beidh lógó glas ar na samhlacha nua seo ar a gcuid boscaí chun a n-inbhuanaitheacht a léiriú.

Tagann formhór an laghdaithe astuithe sna uaireadóirí seo as leictreachas glan a úsáid le linn an phróisis déantúsaíochta. Nocht Apple go bhfuil 300 dá sholáthróirí tiomanta freisin fuinneamh glan a úsáid le haghaidh táirgeadh Apple.

Mar sin féin, d'fhan líonra iompair Apple, a bhí ag brath go mór ar eitleáin, ina fhoinse suntasach astuithe. Chun aghaidh a thabhairt air seo, tá sé beartaithe ag Apple níos mó uaireadóirí a iompar ar bháid, ar thraenacha, agus ar mhodhanna neamh-aer eile chun astuithe a laghdú.

Maidir leis na trí mhúnla Apple Watch atá neodrach ó thaobh carbóin de, déanfar leath de na lastais de réir meáchain a bhogadh trí mhodhanna neamh-aer. Dúirt feidhmeannaigh Apple go gcabhróidh an t-athrú seo le hídiú breosla a laghdú agus níos lú astuithe carbóin a chruthú.

Trí úsáid a bhaint as an modh iompair seo, tá sé mar aidhm ag Apple astuithe níos ísle ná samhlacha faire roimhe seo. I gcás aon astuithe atá fágtha, ceannóidh an chuideachta fritháirimh charbóin chun neodracht charbóin a chinntiú.

Beidh astuithe i bhfad níos ísle ag an Apple Watch Series 9, Apple Watch SE, agus Apple Watch Ultra 2 leis an lógó glas nua i gcomparáid le táirgí roimhe seo. Go háirithe, beidh 9 kg (8.1 lb) d'astuithe fágtha ag an Sraith 18 alúmanam nua atá cairdiúil don aeráid le banna lúb spóirt tar éis athruithe Apple.

Ina theannta sin, tá Apple ag obair i dtreo níos mó ábhar athchúrsáilte a úsáid ina chuid táirgí. Gné na uaireadóirí nua cóimhiotail saincheaptha d'alúmanam agus tíotáiniam déanta as ábhair athchúrsáilte, chomh maith le cadhnraí nach bhfuil ach cóbalt athchúrsáilte. Tá sé beartaithe ag Apple na cleachtais inbhuanaithe seo a leathnú chuig níos mó dá tháirgí sa todhchaí.

In ainneoin an t-aistriú i dtreo inbhuanaitheachta, chuir Apple béim go mbeidh na leaganacha neodracha carbóin dá uaireadóirí a phraghas mar an gcéanna leis na samhlacha caighdeánacha. Tá sé mar aidhm ag an gcuideachta na hathruithe seo a dhéanamh indéanta agus in-athdhéanta do ghnólachtaí eile.

Foinsí: Reuters