Nochtann Apple Watch 9 le Sliseanna Nua agus Gnéithe Feabhsaithe

Thug Apple isteach an t-ábhar breise is déanaí dá raon faire cliste - an Watch 9. Tá an gléas nuashonraithe seo á thiomáint ag sliseanna S9 níos tapúla, atá in ann 5.6 billiún idirbheart in aghaidh an tsoicind a láimhseáil. Cumasaíonn an próiseálaí feabhsaithe oibríochtaí níos éifeachtaí “ar an bhfeiste”, lena n-áirítear orduithe Siri níos tapúla. Ina theannta sin, tugann an Watch 9 modh nua rialaithe isteach, a ligeann d'úsáideoirí a n-ordóg agus a n-ordóg a thapú le chéile chun idirghníomhú le feidhmeanna éagsúla ar an uaireadóir. Éascaíonn an ghné seo tascanna cosúil le glaonna a fhreagairt agus grianghraif a ghlacadh ó iPhone.

I dtéarmaí nascachta, tá sliseanna banna ultra-leathan 'U9' nua ag an Watch 2. Cuireann an teicneolaíocht seo ar chumas úsáideoirí iPhones caillte agus gléasanna Apple eile a aimsiú go tapa. Ina theannta sin, tá scáileán an smartwatch níos gile anois, le gile uasta de 2,000 nits, ag cur le hinfheictheacht i gcoinníollacha soilsithe éagsúla.

Coinníonn an Watch 9 saol ceallraí a réamhtheachtaí, a mhairfidh suas le 18 uair an chloig ar mhuirear amháin. Thairis sin, tá rogha dath nua tugtha isteach ag Apple, bándearg, chun roghanna pearsanaithe níos mó a sholáthar d’úsáideoirí.

Chomh maith leis an Watch 9, thug Apple isteach freisin an Watch Ultra 2, uasghrádú ar mhúnla ard-deireadh na bliana seo caite. Feistithe leis an sliseanna S9 céanna, cuireann an Ultra 2 aghaidh faire saincheaptha agus scáileán i bhfad níos gile, le gile uasta de 3,000 nits. Tá a shaol ceallraí gan athrú, ag 36 uair an chloig de ghnáthúsáid agus 72 uair an chloig i mód ísealchumhachta.

Cé gurb é an sliseanna S9 an príomhfheabhsú sa Watch 9 agus Watch Ultra 2 araon, tá hintleachta saorga (AI) ionchorpraithe ag Apple ina chuid feistí ar bhealach níos simplí, ag comhtháthú í le feidhmiúlachtaí na bhfeistí gan an teicneolaíocht a lipéadú go sainráite.

In ainneoin go bhfuiltear ag súil le braiteoirí sláinte agus folláine nua, ní thugann na hUaireadóirí Apple is déanaí isteach aon bhreiseanna sa réimse seo. Léiríonn an t-easnamh seo treocht i margadh na n-earraí inchaite, áit a bhféadfadh tuilleadh dul chun cinn braiteoirí torthaí laghdaitheacha a sholáthar do mhonaróirí agus d’úsáideoirí araon.

Go hachomair, cuireann an Watch 9 agus Watch Ultra 2 ó Apple feabhsuithe suntasacha ar fheidhmíocht a bhuíochas leis an sliseanna S9 nua. Léiríonn na feistí gnéithe rialaithe feabhsaithe, agus tá an cumas feidhmeanna a oibriú trí gothaí sconna méar. Cé go bhfanann braiteoirí sláinte agus folláine gan athrú, léiríonn an fócas ar chomhtháthú AI tiomantas Apple chun teicneolaíocht nuálaíoch a ionchorprú ina chuid feistí.

Sainmhínithe:

– Sliseanna S9: An próiseálaí a chumhachtaíonn an Watch 9 agus Watch Ultra 2, atá in ann 5.6 billiún idirbheart in aghaidh an tsoicind a láimhseáil.

– Sliseanna banna ultra-leathan: Teicneolaíocht a chuireann ar chumas feistí Apple atá imithe amú a bhrath go tapa.

– Nits: Tomhas gile le haghaidh taispeántais.

Foinsí:-

