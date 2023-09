Táthar ag rá go bhfuil Apple ag scaoileadh Banna Nua FineWoven le haghaidh Apple Watch

Tugann ráflaí le fios go bhféadfaidh Apple banna nua FineWoven a nochtadh don Apple Watch ag ócáid ​​​​iPhone 15 an lae inniu. Leaker Twitter Kosutami íomhánna den bhanna, ag taispeáint a dhearadh agus ag moladh go bhféadfadh Apple a bheith ag bogadh i dtreo ábhair níos cairdiúla don chomhshaol dá chuid gabhálais.

Léiríonn speculations go bhféadfadh Apple roghanna inbhuanaithe a chur in ionad a chuid bannaí rubair silicone, fluoroelastomer agus leathair atá ann cheana féin. Tá sé seo ar aon dul le tiomantas leanúnach na cuideachta maidir le freagracht chomhshaoil.

Cé go dtugann íomhánna an bhanna FineWoven léargas ar cad ba cheart a bheith ag súil leis, meascadh na frithghníomhartha tosaigh. Tá imní curtha in iúl ag roinnt lucht féachana faoi chuma an bhanna, ag féachaint go bhfuil sé tanaí agus íogair i gcomparáid leis na tairiscintí leathair roimhe seo. Tá sé fós le feiceáil an gcomhlíonfaidh banna FineWoven na caighdeáin cháilíochta atá leagtha síos ag gabhálais Apple roimhe seo.

Beidh soiléireacht againn maidir le barántúlacht na sceitheanna seo agus sonraí breise faoi na bannaí nua Apple Watch le linn imeacht an iPhone 15. Chomh maith le bannaí nua, táthar ag súil go dtabharfaidh Apple isteach Sraith 9 Apple Watch, Apple Watch Ultra 2, agus línelíne iPhone 15.

Bígí linn agus muid ag clúdach na bhfógraí go léir ó imeacht Apple iPhone 15 beo. Cuirfimid clúdach cuimsitheach ar fáil ar an iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, iOS 17, agus watchOS 10.

Foinsí: Léitheoir Twitter Kosutami