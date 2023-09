Tugann Apple isteach Ábhar FineWoven le haghaidh iPhone 15 agus Bandaí Apple Watch

D'fhógair Apple go dtabharfar isteach ábhar préimhe nua do bhannaí Apple Watch agus cásanna iPhone 15 ar a dtugtar FineWoven. Tagann an t-ábhar seo in ionad na tairiscintí leathair roimhe seo a bhí ag meath i gcáilíocht. Ba é an lorg carbóin suntasach a bhaineann le táirgeadh leathair ar scála Apple ba chúis leis an gcinneadh ábhair a aistriú.

Is ábhar microtwill é FineWoven déanta as ábhar athchúrsáilte iar-thomhaltóra 68 faoin gcéad. Tá uigeacht bog agus suede-mhaith aige, rud a thugann mothú compordach do bhannaí Apple Watch. Beidh na bannaí feistithe le dúnadh Nasc Maighnéadach agus Búcla Nua-Aimseartha ar mhaithe le háisiúlacht agus slándáil bhreise.

I dtéarmaí cásanna iPhone 15, tacóidh FineWoven le héiceachóras MagSafe Apple, rud a ligeann d'úsáideoirí chargers maighnéadacha, sparán agus gabhálais eile a cheangal go héasca. Cinntíonn sé seo comhoiriúnacht le héiceachóras Apple agus ag an am céanna rogha eile níos inbhuanaithe a thairiscint do leathar.

Tá go leor custaiméirí tar éis a míshástacht a chur in iúl maidir le cáilíocht laghdaithe cásanna bó Finne Apple. Mar sin féin, táthar ag súil go líonfaidh monaróirí tríú páirtí an bhearna seo trí chásanna leathair saor nó roghanna eile ar chaighdeán níos airde a sholáthar a thugann údar le praghas préimhe.

Tugann an t-ábhar FineWoven cur chuige úr maidir le cásanna fabraice, de réir mar a rinne Google a roghanna cás fabraice a chéimniú amach agus roghanna silicone a chur ina n-ionad. Tugann an tóir atá ag Apple ar chásanna fabraice deis spreagúil d'úsáideoirí cuma agus mothú nua a fháil.

Foinsí:

– Antonio G. Di Benedetto, scríbhneoir a chlúdaíonn margaí teicneolaíochta agus nuachtlitir The Verge's Deals

– Lisa Jackson, Leas-Uachtarán polasaí comhshaoil ​​Apple