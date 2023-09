MacBooks Apple-thiomáint M3 Moillithe go dtí an Bhliain seo chugainn, Réamhaisnéis Anailísí

Nocht anailísí Apple, Ming-Chi Kuo, nach dócha go scaoilfear na MacBooks M3-chumhachta a bhfuiltear ag súil leo roimh dheireadh na bliana seo. Cé nach raibh aon ráflaí nithiúla ann faoi dháta seolta na ríomhairí glúine seo den chéad ghlúin eile, mhol Mark Gurman ó Bloomberg roimhe seo go bhféadfadh Apple an sliseanna M3 a thabhairt isteach i Macs “leibhéal iontrála” le linn imeacht i mí Dheireadh Fómhair. Tá sé speculated go bhféadfadh an nua 13-orlach MacBook Pro, 13- agus 15-orlach MacBook Air, agus Mac Mini gné an sliseanna M3, a mheastar a bheith níos éifeachtaí lena phróiseas 3nm. Creideann Gurman go nochtfar na táirgí seo ar feadh na bliana seo chugainn.

Mar sin féin, ní haon ionadh é dá gcinnfeadh Apple moill a chur ar sheoladh na MacBooks. An bhliain roimhe sin, níor éirigh le Apple Macanna nua a thabhairt isteach le linn a imeacht i mí Dheireadh Fómhair agus ina ionad sin nocht sé an MacBook Pro le sliseanna M2 Pro agus M2 Max i mí Eanáir. Ina ainneoin sin, luann Kuo go sonrach MacBooks ina phost, rud a fhágann go bhféadfadh iMac nua teacht ar an titim de 2023.

Táthar ag súil go mór le tabhairt isteach an sliseanna M3 i measc úsáideoirí Apple agus díograiseoirí teicneolaíochta. Táthar ag súil go dtiocfaidh feabhsuithe suntasacha ar fheidhmíocht agus ar éifeachtúlacht chumhachta i gcomparáid leis na sliseanna M-sraith roimhe seo. D'éirigh leis an aistriú go sileacain dílseánaigh Apple go dtí seo, agus fuair an tslis M1 léirmheasanna dearfacha as a luas suntasach agus a éifeachtúlacht fuinnimh.

Cé go bhféadfadh an mhoill ar scaoileadh na MacBooks faoi thiomáint M3 díomá a chur ar roinnt, tugann sé níos mó ama do Apple freisin an táirge a bheachtú agus aistriú rianúil a chinntiú d’úsáideoirí. Mar is gnáth, déanann Apple a dhícheall teicneolaíocht den scoth agus gnéithe nuálacha a sheachadadh ina chuid feistí.

