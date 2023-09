Tuairiscíodh go gcuireann Apple Eisiúint MacBooks M3-Powered ar athló

D'fhéadfadh go gcuirfí moill ar phleananna Apple chun MacBooks a scaoileadh faoi thiomáint ag an bpróiseálaí M3 nua i mbliana, de réir anailísí Apple Ming-Chi Kuo. Tagann sé seo salach ar thuairiscí níos luaithe a mhol go mbeadh na MacBooks nua ar fáil faoi Mheán Fómhair. Spreag maíomh tuairisceoir Bloomberg Mark Gurman na ráflaí go raibh Apple ag laghdú a ghnáth-imeacht dírithe ar Mac i mí Dheireadh Fómhair, ag moladh go bhféadfaí táirge nua a scaoileadh go ciúin trí phreasráiteas.

Is gnách go mbíonn imeachtaí ar siúl ag Apple chun a seoltaí sliseanna nua a fhógairt, agus mar sin ní dócha go nochtfadh an chuideachta an M3 trí phreasráiteas amháin. Tugann tuairimíocht le fios go bhféadfadh Apple an chipset M3 a thabhairt isteach in iMac 24-orlach nuashonraithe, toisc nach bhfuil an gléas sin nuashonraithe ó 2020 agus go n-úsáideann sé an sliseanna M1 atá as dáta fós.

Ag cur meáchan le tuarascáil Kuo is é an bhfíric go bhfuil Apple tar éis aird a thabhairt ar a Macs i mbliana cheana féin, nuair a fógraíodh MacBook Air 15-orlach nua, Mac Studio, agus Mac Pro i mí an Mheithimh. In ainneoin na moille a d’fhéadfadh a bheith ann, is léir go bhfuil Apple ag ullmhú le haghaidh feistí M3 a scaoileadh. Tugann tuarascálacha le fios go bhfuil soláthar bliana de nód N3 (3nm) de chuid an chipmaker TSMC faighte ag Apple, ar a bhfuil an M3 tógtha.

Má sheoltar an M3 i mbliana, táthar ag súil go mbeidh sé ar fáil i roinnt feistí, mar a thugann tuarascálacha roimhe seo le fios go gcoinneofar na samhlacha M3 Pro agus M3 Max siar go dtí 2024. Táthar ag súil go dtabharfaidh an M3 feabhas suntasach ar fheidhmíocht. Sraith Apple, a sháraíonn an t-uasghrádú incriminteach a thairgeann an M1.

Go dtí seo, níl aon ráitis oifigiúla déanta ag Apple maidir le scaoileadh MacBooks faoi thiomáint M3. Go stairiúil, tá a imeacht Mac titim ag Apple i lár mhí Dheireadh Fómhair, le fógraí ag tarlú an tseachtain roimhe sin. Mar sin, níor cheart go mbeadh sé ró-fhada sula mbeidh tuilleadh eolais againn ón gcuideachta.

