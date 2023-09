iPhone 15 Pro Max Anois ag tosú ag $1,199 le 256GB Stóráil

Rinneadh roinnt athruithe móra ar an iPhone 15 Pro Max, agus leis na hathruithe seo tagann praghas tosaigh nua de $1,199 don tsamhail 256GB. Thosaigh Pro Max na bliana seo caite ag $1,099, ach ní raibh ach 128GB de stóráil aige. Cuireann an iPhone nua níos mó stórála ar fáil ach ag pointe praghais níos airde.

Scaoilfidh Apple an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max araon ar 22 Meán Fómhair, le réamhorduithe ag tosú Dé hAoine seo. Tá ráflaí ag dul i gcúrsaíocht le míonna anuas go n-ardódh Apple an praghas mar gheall ar na hathruithe lineup, mar shampla fráma cóimhiotal tíotáiniam brushed a thabhairt isteach agus bezels níos tanaí. Tá A15 SoC níos tapúla ag an iPhone 17 Pro Max nua freisin le GPU comhtháite a thacaíonn le rianú ga.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach ardú praghais é an praghas $1,199 don mhúnla 256GB ó ghearr Apple an méid céanna as an toilleadh stórála céanna anuraidh. Mar sin féin, níl an rogha ar phraghas níos ísle le 128GB de stóráil ar fáil a thuilleadh.

Chomh maith leis na hathruithe praghais agus stórála, tá nuashonruithe suntasacha eile déanta ag Apple ar a iPhones. Tá an chuideachta tar éis calafoirt USB-C a chur in ionad an chalafoirt Lightning atá ag dul in aois ar fud a fóin, lena n-áirítear an AirPods Pro. Tacaíonn an port USB-C leis an gcaighdeán USB 3 níos tapúla le luasanna aistrithe suas le 10Gbps. Mar sin féin, beidh ar úsáideoirí cábla USB 3 cineál C a cheannach ar leithligh.

Ina theannta sin, tacaíonn an tsraith iPhone 15 anois le muirearú Qi2, arb é caighdeán muirir nua Apple é bunaithe ar a mhuirearú MagSafe féin. Tá Cnaipe Gníomhaíochta inoiriúnaithe curtha in ionad na múnlaí Pro freisin, cosúil leis an gceann a fuarthas ar fhóin shraith Apple Watch Ultra.

In éineacht leis an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max, tá samhlacha iPhone 15 agus 15 Plus fógartha ag Apple freisin. Gné de na samhlacha seo Oileán Dinimiciúla agus oidhreacht na sliseanna A16 Bionic ó na samhlacha Pro na bliana seo caite. Fanann na praghsanna tosaigh don iPhone 15 agus 15 Plus mar a chéile leis an mbliain seo caite ag $799 agus $899 faoi seach.

Ar an iomlán, tagann an iPhone 15 Pro Max nua le praghas tosaigh níos airde, ach cuireann sé níos mó stórála agus raon gnéithe agus feabhsuithe nua ar fáil i gcomparáid lena réamhtheachtaí.

Foinsí:

- The Verge