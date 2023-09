Teacht an iPhone 15: Cad ba cheart a bheith ag súil leis

Nocht Apple an gléas láimhe den ghlúin is déanaí, an iPhone 15, ag an ócáid ​​​​"Wonderlust" i Cupertino. Coinníonn an gléas go leor gnéithe aithnidiúla, mar shampla gearrtha amach an Oileán Dinimiciúla, atá ar fáil anois trasna na líne ar fad. Mar sin féin, tá an port nuashonraithe: USB-C ar cheann de na breisithe is suntasaí.

Is éard atá i gceist leis an ngluaiseacht seo ó Apple ná athrú i dtreo caighdeánú na gcónascairí, arna thiomáint go páirteach ag reachtaíocht an AE. Cé go mb’fhéidir nach raibh Apple díograiseach faoin athrú ar dtús, is forbairt dhearfach é do thomhaltóirí ar deireadh thiar. Tá an calafort Lightning, a tugadh isteach níos mó ná bliain ó shin, á chéimniú amach anois, agus an líne iPad ag aistriú go dtí an cónascaire caighdeánaithe cheana féin.

Feabhsaíodh an ghné Oileán Dinimiciúla freisin, lena n-áirítear faisnéis aerlíne anois. Tá taispeáint Super Retina XDR ag an iPhone 15, atá ar fáil i 6.1 orlach agus 6.7 orlach don tsamhail Plus. Tá 48 megapixel mórthaibhseach ag a phríomhcheamara agus baineann sé úsáid as binneáil picteilín chun íomhánna ardtaifigh 24-megapixel a tháirgeadh. Ina theannta sin, cuireann an sás láimhe súmáil feabhsaithe ar fáil le “cáilíocht optúil” telephoto 2x le haghaidh seatanna níos géire.

Ionchorpraíodh cumais foghlama meaisín san iPhone 15. Féadann sé láithreacht duine nó peataí (go sonrach cait agus madraí) a bhrath go huathoibríoch sa fhráma agus an éifeacht bokeh a chur i bhfeidhm dá réir sin. Feabhsaíodh an modh Smart HDR freisin, ag baint úsáide as braite doimhneachta sa cheamara aghaidh tosaigh chun rudaí a dhifreáil níos fearr agus chun speictream dathanna níos beoga a sholáthar.

Faoin gcochall, tá an gléas faoi thiomáint ag an sliseanna bionic A16 nua, a bhfuil GPU sé-lárnach aige. Tá teicneolaíocht Ultra Wideband ann freisin, a fheabhsaíonn feidhmiúlacht FindMy, cosúil leis an Apple Watch Series 9.

I measc na bhfeabhsuithe suntasacha eile tá aonrú feabhsaithe gutha chun torann comhthimpeallach a íoslaghdú, chomh maith le gné nua Seirbhíse Cois Bóthair do nascacht satailíte, a forbraíodh i gcomhar le AAA. Tá an iPhone 15 ar fáil i buí, glas, gorm, dubh agus bándearg.

Foinsí: Apple