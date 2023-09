Glacann Apple TV Plus Godzilla le Monarch: Legacy of Monsters Trailer

Leanann Apple TV Plus lena shraith de sheónna buailte le tús an chéad leantóir le haghaidh Monarch: Legacy of Monsters. Léiríonn an tsraith iarracht Apple isteach i saol Godzilla, ag gealladh go ndéanfar oiriúnú teilifíse fíor-mhaith den saincheadúnas ollphéist a bhfuil tóir air.

Tá Monarch: Legacy of Monsters suite i MonsterVerse Lionsgate, a thosaigh le hathatosú Godzilla 2014 agus a chuimsíonn scannáin cosúil le Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, agus Godzilla vs Kong. Sula bhfilleann an saincheadúnas chuig na hamharclanna an bhliain seo chugainn, tá sé mar aidhm ag an tsraith teilifíse roinnt bearnaí i gcúlscéal Godzilla a líonadh.

Leanann an scéal an t-oifigeach Airm Lee Shaw, arna léiriú ag Wyatt Russell ina óige agus Kurt Russell (athair Wyatt) mar leagan níos sine. Oibríonn Lee leis an eagraíocht ollphéist Monarch agus níos déanaí déanann sé iarracht rabhadh a thabhairt don domhan faoi na contúirtí a chonaic sé. In éineacht le Lee, nochtann deartháir agus deirfiúr rúin faoin Monarch, ag cur sraith eile intrigue leis an plota.

Cé go bhfuil go leor sonraí faoi phlota an tseó fós gan nochtadh, is cinnte go dtéann an leantóir i bhfeidhm i dtéarmaí amhairc agus scála. Is cosúil go bhfuil Monarch: Legacy of Monsters ar chomhchéim le mórgacht na scannán MonsterVerse, ag taispeáint arrachtaigh mhórthaibhseacha, píosaí seite corraitheacha, agus dlúthchara spreagúil de Godzilla.

Is léir nár chosain Apple aon chostas chun an tsraith eipiciúil seo a thabhairt beo. Léiríonn na luachanna táirgeachta atá ar taispeáint tiomantas do cheartas a dhéanamh do shaincheadúnas Godzilla beloved. Cé go bhfuil seans díomá i gcónaí, bunaithe ar an méid atá feicthe againn go dtí seo, tá an cumas aige a bheith ar cheann de na seónna teilifíse is fearr in 2023.

Tá Monarch: Legacy of Monsters le feiceáil den chéad uair an 17 Samhain ar Apple TV Plus.

