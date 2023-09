Sraith 9 Faire Neodrach Carbóin Apple: Súil Níos Dlúithe ar an Tionchar Níos Mó Aeráide

D’fhógair Apple le déanaí go bhfuil a Apple Watch Series 9 á scaoileadh, a mhaíonn sé gurb é a chéad táirge atá neodrach ó thaobh carbóin de. Cé gur céim ar aghaidh é seo go deimhin, tá sé riachtanach an pictiúr níos mó de thionchar comhshaoil ​​na cuideachta a scrúdú in ionad díriú ar inbhuanaitheacht táirge aonair amháin.

Ní bhaineann stádas neodrach ó thaobh carbóin de Sraith 9 Apple Watch ach le teaglaim shonracha cásanna agus bannaí. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag Apple deireadh a chur le díol gabhálais leathair, amhail bannaí faire agus cásanna gutháin, chun astuithe gáis cheaptha teasa a íoslaghdú. Mar sin féin, agus tiomantais aeráide cuideachta á meas, tá sé ríthábhachtach breathnú níos faide ná inbhuanaitheacht táirgí aonair agus breithniú a dhéanamh ar an laghdú foriomlán ar an tionchar ar an gcomhshaol.

Tá sé mar aidhm ag Apple neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2030, rud a léiríonn cloch mhíle ríthábhachtach ar cheart dúinn measúnú a dhéanamh ar an gcuideachta ina aghaidh. Maidir le Sraith 9 Apple Watch, beidh lógó ag taispeáint neodracht charbóin ar chásanna roghnaithe agus ar chomhcheangail bhanna an tsamhail seo, mar aon leis an Apple Watch Ultra 2 agus Apple Watch SE. Cuireann Apple laghduithe astuithe sa phróiseas táirgthe i leith feabhsuithe ábhair, leictreachais agus iompair, lena n-áirítear glacadh méadaithe le fuinneamh glan ag soláthraithe. Déantar aon astaíochtaí atá fágtha a fhritháireamh trí thionscadail atá bunaithe ar an dúlra, amhail tionscnaimh athfhoraoisithe a fheabhsaíonn ionsú CO2. Ina theannta sin, geallann Apple úsáid leictreachais ionchasach na gcustaiméirí a mheaitseáil chun samhlacha Apple Watch atá neodrach ó thaobh carbóin de a mhuirearú trí infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail fuinnimh in-athnuaite.

Mar chuid dá thiomantas don inbhuanaitheacht, chuir Apple ábhar microtwill ar a dtugtar FineWoven in ionad leathair, a mhaígh go bhfuil astuithe carbóin i bhfad níos ísle aige i gcomparáid le leathar. Tá an t-aistriú seo dírithe ar astuithe gáis cheaptha teasa ó eallach, a astaíonn meatán, a laghdú, gás ceaptha teasa cumhachtach a mhéadaíonn athrú aeráide.

Mar sin féin, cé go bhfuil sé tábhachtach astuithe ó fhoinsí sonracha a laghdú, ní gá go léiríonn sé an dul chun cinn iomlán atá á dhéanamh ag cuideachta i dtreo a spriocanna aeráide. Féadfaidh cuideachta táirge amháin a dhéanamh nach bhfuil chomh dian ar charbóin ach an éacht seo a fhritháireamh trí chainníochtaí níos mó den táirge sin a dhíol, as a dtiocfaidh na hastaíochtaí gás ceaptha teasa céanna nó fiú méadaithe.

Léiríonn tuarascáil dul chun cinn comhshaoil ​​is déanaí Apple laghdú ar ollastaíochtaí carbóin, agus tháirgeann an chuideachta comhionann le 20.6 milliún tonna méadrach de dhé-ocsaíd charbóin i 2022. Chun a spriocanna aeráide a chomhlíonadh, ní mór do Apple astuithe glan-nialas a bhaint amach faoi dheireadh na deich mbliana. Tá sé tábhachtach go leanann an dul chun cinn, mar a léirigh ról Octavia Spencer mar Mother Nature i skit le linn imeacht Apple le déanaí, ag meabhrú don chuideachta gan díomá a dhéanamh ar a mháthair.

Foinsí: Apple