Ní chuirfidh Gléasra Sliseanna Arizona TSMC deireadh le Braith ar Dhéantúsaíocht Sileacain Thar Lear

Tá monarcha sliseanna nua atá á thógáil ag TSMC in Arizona tar éis sceitimíní a spreagadh maidir le méadú ar tháirgeadh sliseanna sna Stáit Aontaithe, go háirithe do Apple. Mar sin féin, tugann saineolaithe rabhadh nach gcuirfidh an t-aistriú seo deireadh go hiomlán le spleáchas na cuideachta ar mhonarú sileacain thar lear.

De réir chos istigh, cé go ndéanfar na sliseanna sna Stáit Aontaithe, beidh gá fós iad a sheoladh ar ais go dtí an Téaváin le haghaidh cóimeála iomlán. Nochtann innealtóirí TSMC agus iarfhostaithe Apple nach bhfuil teicnící pacáistithe chun cinn, atá ríthábhachtach don phróiseas tionóil deiridh, ar fáil go héasca in áiteanna eile gan slabhra soláthair láidir.

Cé nach bhfuil sé beartaithe ag TSMC saoráid pacáistithe sliseanna a thógáil sna Stáit Aontaithe mar gheall ar chostais arda, creidtear nach ndéanfaidh gléasra Arizona go leor sceallóga a tháirgeadh chun údar a thabhairt le tógáil saoráid pacáistithe chun cinn sa réigiún.

Tá imní léirithe ag anailísithe faoi impleachtaí geopolitical an fab Arizona. Tugann Dylan Patel, an príomh-anailísí ag SemiAnalysis, le fios, mar gheall ar an gceanglas maidir leis na sliseanna a sheoladh ar ais go dtí an Téaváin le haghaidh pacáistiú, go bhféadfadh sé nach mbeadh an áis chomh héifeachtach in amanna teannais gheopholaitiúla nó cogaidh.

Tá seans ann go bhféadfadh Apple úsáid a bhaint as an áis chun sceallóga áirithe ar bheagán tábhachta a mhonarú is féidir a phacáistiú ag baint úsáide as próisis atá ar fáil lasmuigh de Taiwan. Mar sin féin, toisc go mbraitheann Apple go mór ar mhodh Pacáiste Comhtháite Fan Amach ar Phacáiste TSMC, nach n-úsáideann an chuideachta ach ag méideanna ard, níl sé soiléir fós cé mhéad táirgeadh is féidir a aistriú go Arizona.

Cé go gcuirfidh gléasra sliseanna TSMC Arizona le táirgeadh sliseanna méadaithe sna Stáit Aontaithe gan amhras, tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach mbainfidh sé go hiomlán an gá atá le déantúsaíocht sileacain thar lear do Apple.

Foinsí: An Fhaisnéis, Leath-Anailís