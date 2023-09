Plummets Luach Margaidh Apple i measc Bagairt Cosc ar iPhone na Síne

Tá laghdú suntasach tagtha ar luach an mhargaidh ag Apple (AAPL), ag cailleadh $200 billiún thar thréimhse dhá lá. Ba chúis leis an laghdú seo ná tuairiscí go bhfuil sé beartaithe ag oifigigh na Síne cosc ​​a chur ar úsáid iPhones le haghaidh obair rialtais. Chuir an nuacht seo tonnta turrainge tríd an bpobal infheistíochta, rud a d'fhág gur thit praghas stoc Apple.

Tagann an toirmeasc ar úsáid iPhone le haghaidh obair rialtais sa tSín mar bhuille do Apple, toisc go bhfuil margadh na Síne ina phríomhthiománaí ar ioncam na cuideachta. Le breis agus 1.4 billiún tomhaltóir ionchasach, is ionann an tSín agus sruth suntasach ioncaim do Apple, arb ionann é agus cuid mhór dá dhíolacháin dhomhanda.

Ar an láimh eile, is cosúil go bhfuil na Stáit Aontaithe i riocht eacnamaíoch níos cobhsaí i gcomparáid le geilleagair mhóra na hEorpa agus an tSín. In ainneoin na ndúshlán atá roimh mhargaí domhanda, léirigh geilleagar SAM athléimneacht shuntasach.

Idir an dá linn, tá an tUachtarán Biden sceidealta le freastal ar Chruinniú Mullaigh an G20 san India. Tugann an cruinniú mullaigh, a thugann ceannairí ó na geilleagair is mó ar domhan le chéile, deis do chomhar domhanda agus do phlé ar phríomh-shaincheisteanna eacnamaíocha.

Tá sé fós le feiceáil conas a rachaidh Apple i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le cosc ​​iPhone rialtas na Síne. Seans go mbeidh ar an gcuideachta straitéisí eile a fhiosrú chun a sciar den mhargadh agus ioncam a choinneáil sa tSín. Is meabhrúchán é an cor chun donais margaidh seo le déanaí ar na rioscaí agus na neamhchinnteachtaí a d’fhéadfadh a bheith os comhair corparáidí ilnáisiúnta a oibríonn i ngeilleagar domhandaithe.

Foinsí:

– Brad Smith ó Yahoo Airgeadais

– Pleananna oifigigh na Síne cosc ​​a chur ar úsáid iPhone le haghaidh obair rialtais