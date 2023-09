Apple chun Gléasanna Nua agus Nuashonruithe a Nochtadh ag Imeacht “Wonderlust”.

Tá Apple le bheith ag reáchtáil imeacht a bhfuil súil leis go mór dar teideal “Wonderlust” áit a bhfuiltear ag súil go nochtfaidh sé gléasanna nua agus go soláthróidh sé nuashonruithe ar athruithe bogearraí. Tugann tuarascálacha le fios gur dócha go dtabharfar isteach samhlacha nua den iPhone agus Apple Watch le linn na hócáide.

Deirtear go bhfuil feabhsuithe suntasacha teicneolaíochta ag baint leis an iPhone 15 ó thaobh an dearaidh de. Féadfar calafoirt muirir USB-C agus an ghné Oileán Dinimiciúla a thabhairt isteach do gach múnla den iPhone 15. Is gné é Dinimiciúla Island a ligeann d'úsáideoirí foláirimh agus gníomhaíocht reatha atá ar siúl ar bharr an scáileáin a sheiceáil.

Beidh an bonn agus leaganacha Plus den iPhone 15 faoi thiomáint ag sliseanna A16, agus beidh sliseanna A17 ag an dá atriall eile. Meastar go mbeidh bezel níos lú agus méideanna taispeána méadaithe ag na samhlacha Pro agus Pro Max. Tá imill tíotáiniam ag súil freisin. Tá tuairiscí ann go bhféadfaí “Cnaipe Gníomhaíochta” a chur in ionad an lasc fáinne/adh ar na samhlacha Pro agus Pro Max.

Táthar ag súil freisin go dtabharfar isteach an Apple Watch Series 9 ag an ócáid, chomh maith le leagan nua den Apple Watch Ultra. Féadfaidh an dá tháirge feabhsuithe ar luasanna próiseála a fheiceáil agus níos mó roghanna datha a thairiscint.

Tá anailísithe ag tuar go mbeidh ardú praghais $15 ag atriallta Pro agus Pro Max den iPhone 100 i gcomparáid le samhlacha roimhe seo, arna chosaint ag dul chun cinn sa teicneolaíocht, sliseanna agus teicneolaíocht ceallraí. Mar sin féin, táthar ag súil go dtairgfidh iompróirí SAM lascainí agus cur chun cinn chun díolacháin iPhone 15 a threisiú.

Beidh imeacht bliantúil Apple i Meán Fómhair ar siúl Dé Máirt ag 10 am áitiúil i Cupertino, California. Tá laghdú feicthe ag an gcuideachta ar ghlandíolacháin don chéad trí cheathrú dá bhliain fioscach 2023, rud a ghin $293.79 billiún i gcomparáid le $304.18 billiún sa tréimhse chéanna anuraidh. In ainneoin seo, tá méadú níos mó ná 43% tagtha ar luach scaireanna Apple i mbliana.

Foinsí: The Verge, Bloomberg