Apple chun AirPods Lineup a Aistriú go Cás Muirir USB-C

De réir tuarascála ó Bloomberg Mark Gurman, táthar ag súil go n-athróidh Apple a raon iomlán AirPods go cás muirir USB-C. Cé go ndéanfaidh an AirPods Pro an t-aistriú seo in éineacht leis an iPhone 15 ag ócáid ​​​​Apple na seachtaine seo chugainn, leanfaidh na AirPods rialta agus na AirPods Max agra "chomh luath leis an mbliain seo chugainn."

Maidir leis an AirPods Pro, beidh an t-athrú teoranta don chás muirir, agus fanfaidh na earbuds iarbhír mar an gcéanna leis an tsamhail dara glúin a scaoileadh anuraidh. Tá roinnt feabhsuithe bogearraí fógartha ag Apple don AirPods Pro freisin, lena n-áirítear Fuaime Oiriúnaitheach, Feasacht Comhrá, agus aistriú uathoibríoch níos iontaofa idir feistí.

I gcodarsnacht leis sin, tugann an bhearna níos faide idir nuashonruithe do na AirPods rialta agus AirPods Max le fios go ndéanfar athnuachan níos cuimsithí ar na samhlacha sin. Tá na AirPods tríú glúin beagnach dhá bhliain ón nuashonrú deireanach, agus tá na AirPods Max thart fiú níos faide. Ní dócha go n-athróidh Apple ach an calafort muirir don AirPods Max, toisc nach bhfuiltear ag súil go bhfaighidh siad na gnéithe nua céanna leis an AirPods Pro mar gheall ar a sliseanna H1 níos sine.

Soláthraíonn tuarascáil Gurman sonraí freisin ar tháirgí Apple eile, mar shampla na hUaireadóirí Apple atá le teacht. Beidh braiteoir ráta croí athdheartha agus léamha sláinte níos cruinne ar na uaireadóirí nua. Ina theannta sin, dearbhaíonn an tuarascáil ráflaí roimhe seo faoin iPhone 15 agus 15 Pro, lena n-áirítear tógáil tíotáiniam níos éadroime agus an t-aistriú go USB-C.

Tríd is tríd, léiríonn aistriú Apple chuig cásanna muirir USB-C dá líne AirPods bogadh i dtreo caighdeánaithe ar fud a chuid feistí. Tabharfaidh an t-athrú seo taithí muirir níos áisiúla d'úsáideoirí agus ailíníonn sé leis an athrú ar fud an tionscail i dtreo nascacht USB-C.

