Tá an t-ionchas ag méadú mar go bhfuil imeacht ard-mheasta Apple, “Wonderlust,” díreach timpeall an chúinne. Táthar ag súil go nochtfaidh an imeacht seo táirgí nua spreagúla a thaitneoidh le lucht leanúna Apple ar fud an domhain. Cé go bhfuil roinnt seoltaí deimhnithe, mar shampla an iPhone 15 agus Apple Watch Series 9, tá an muileann ráflaí faoi lán seoil le tuairimíocht faoi cad eile atá ag Apple.

Tá an iPhone 15 ar cheann de na seoltaí is mó a bhfuiltear ag súil leis. Tá roinnt léargais tugtha ag sceitheadh ​​agus daoine ón taobh istigh den tionscal ar an méid is féidir linn a bheith ag súil leis ón líne nua iPhones seo. Deirtear go spóirt dathanna nua, dearadh níos tanaí, agus fráma níos éadroime déanta as cóimhiotal tíotáiniam. Táthar ag súil go mbeidh an taispeáint beagán níos mó, agus beidh lionsa telephoto periscópach sa cheamara a thairgeann géire feabhsaithe agus meáchan laghdaithe.

Uasghrádú ráflaí spreagúil amháin don iPhone 15 ná a chumas aistrithe sonraí ardluais Thunderbolt, a cheadóidh luasanna muirir níos tapúla. Is gné inmhianaithe é seo le fada ag lucht leanúna an iPhone, rud a fhágann gur rud breise a bhfuiltear ag súil leis go mór é.

Chomh maith leis an iPhone 15, beidh Apple ag seoladh an Apple Watch Series 9 freisin. Cé go bhfuil sonraí faoin inchaite nua gann, táthar ag súil go gcomhlánóidh sé an iPhone 15 agus go dtairgfidh sé feidhmiúlacht agus gnéithe feabhsaithe.

Taobh amuigh de na seoltaí deimhnithe seo, tá tuairimíocht ann go bhféadfaidh Apple AirPods nua a scaoileadh i mbliana. Tá trí bliana caite ó scaoileadh an AirPods Max, rud a fhágann gur deis fhéideartha é seo do Apple leagan nuashonraithe a thabhairt isteach.

Féidearthacht eile is ea go dtabharfaidh Apple sracfhéachaint ar a headset “ríomhaireacht spásúil” Vision Pro atá le teacht, cé nach bhfuiltear ag súil go scaoilfear é seo go dtí an bhliain seo chugainn.

Cé go bhféadfadh rudaí iontas a bheith ann, ní dócha go nochtfar iPadanna nó Macanna nua ag an imeacht “Wonderlust”. Is mó an seans go dtarlóidh na heisiúintí seo in 2024 nuair a tugadh isteach sliseanna M3 Apple.

Dóibh siúd atá ag fanacht go fonnmhar le féachaint ar an imeacht, déanfar é a shruthú beo ar shuíomh Gréasáin Apple. Beidh an ócáid ​​​​ar siúl Dé Máirt, 12 Meán Fómhair, ag 10 am PT (1 pm ET).

Agus lucht leanúna Apple ag comhaireamh síos na huaireanta, leanann an spleodar ag tógáil. Bígí ag súil le himeacht “Wonderlust” an lae amárach, áit a bhfuiltear ag súil go dtaispeánfaidh Apple a nuálaíochtaí is déanaí agus go mbeidh an lucht féachana sásta arís.

Foinsí:

- Imeacht 2023 Apple: Cad a bheith ag súil leis. Aisghabhadh ó [Airteagal Foinse]