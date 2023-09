Imeacht Seolta Wonderlust Apple: iPhone 15, AirPods le USB C, agus Uaireadóirí Apple Nua

Tá Apple le bheith ag reáchtáil a ócáid ​​seolta Wonderlust a bhfuil súil go mór leis a thaispeánfaidh raon táirgí nua. Beidh an ócáid ​​​​ar siúl ag 10:30 pm am Indiach ag ceanncheathrú Apple i Cupertino. Ciallaíonn Wonderlust, mar atá sainmhínithe ag Urban Dictionary, “An fonn a bheith i staid iontais leanúnach,” a thagann le sprioc Apple chun iontas agus iontas a choinneáil ar a chuid úsáideoirí.

Ar cheann de bhuaicphointí na hócáide beidh seoladh an líne nua iPhone, a chuimsíonn ceithre mhúnla: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, agus iPhone 15 Pro Max. Táthar ag súil go mbeidh ardteicneolaíocht agus feidhmíocht fheabhsaithe sna iPhones nua seo, ag freastal ar riachtanais díograiseoirí Apple.

Chomh maith leis na iPhones, táthar ag súil go nochtfaidh Apple Sraith 9 Apple Watch den chéad ghlúin eile. Mar sin féin, níl aon trácht ar Apple Watch Ultra nó Apple Watch SE i mbliana, rud a thugann le tuiscint go ndíreofar ar an bpríomhshraith Sraith 9. Mionsamhail.

Dóibh siúd a bhfuil fonn orthu féachaint ar imeacht Wonderlust, tá roghanna iomadúla ar fáil. Is féidir le húsáideoirí cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin Apple agus nascleanúint a dhéanamh chuig leathanach imeachtaí Apple chun féachaint ar an sruth beo go díreach. Mar mhalairt air sin, déanfar an ócáid ​​​​a shruthú freisin ar leathanach YouTube oifigiúil Apple, ardán atá á úsáid ag an gcuideachta le haghaidh imeachtaí sruthú beo le roinnt blianta anuas.

Rogha eile ná féachaint ar an imeacht tríd an aip Apple TV, a bhfuiltear ag súil go mbeidh an liostú le haghaidh imeacht seolta an iPhone 15 mar chuid de, ag soláthar eispéireas gan uaim d'úsáideoirí.

Tá geallúint ag imeacht seolta Apple's Wonderlust go dtabharfar táirgí agus gnéithe nua spreagúla chuig an margadh. Cibé an iPhone 15 a bhfuiltear ag súil go mór é nó an Apple Watch Series 9 feabhsaithe, tá fonn ar dhíograiseoirí Apple.

