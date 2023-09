An tSraith Nua Apple Watch 9 á thabhairt isteach

Tá an Apple Watch Series 9 tugtha isteach go hoifigiúil ag Apple, an rud is déanaí a cuireadh lena líne faire cliste. Ceann de phríomhghnéithe an tSraith 9 ná an Apple S9 SiP nua, a sholáthraíonn feabhsuithe suntasacha ar fheidhmíocht agus feidhmiúlacht.

Tá LAP uasghrádaithe ag an S9 SiP, GPU 30% níos tapúla, agus inneall néarúil 4-lárnach. Mar thoradh ar na huasghráduithe seo tá luas faoi dhó le haghaidh tascanna meaisínfhoghlama, rud a fhágann go bhfuil an smartwatch níos cumasaí ná a réamhtheachtaithe. Ligeann an t-inneall néarúil feabhsaithe freisin iarratais Siri a phróiseáil ar an bhfeiste féin, ag cinntiú oibríochtaí níos tapúla agus níos sláine.

Gné shuntasach eile le Sraith 9 is ea an tslis ultrawide-band nua. Cuireann an tslis seo ar chumas úsáideoirí a n-iPhone nasctha a ping agus a aimsiú, cosúil leis an gcaoi a n-oibríonn AirTag. Ina theannta sin, tá taispeáint sa tSraith 9 ar féidir léi leibhéil gile a choigeartú, le huasmhéid 2,000 nits agus 1 nit ar a laghad.

Ceann de na gnéithe suntasacha de Shraith 9 is ea an comhartha “sconna dúbailte”. Ligeann an comhartha seo d’úsáideoirí an cnaipe príomhúil a rialú in aip trí chnagadh faoi dhó ar a n-ordóg agus a mhéar innéacs le chéile, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca tascanna coitianta a dhéanamh ar nós an chairn chliste a sheoladh nó glaonna a fhreagairt.

Nocht Apple freisin an Apple Watch Ultra 2, a roinneann go leor de na gnéithe céanna leis an Sraith 9 ach a thairgeann cumais taispeána níos gile de suas le 3,000 nits. Cuimsíonn an Ultra 2 aghaidh faire nua ar a dtugtar Modúlach Ultra, atá deartha go sonrach do lúthchleasaithe agus díograiseoirí lasmuigh a dteastaíonn comhordanáidí GPS, faisnéis ardaithe, nó tomhais doimhneacht uisce.

Tá an Apple Watch Series 9 agus an Ultra 2 araon ar fáil le réamhordú ag tosú inniu agus seolfar go hoifigiúil iad ar 22 Meán Fómhair. Tá praghas an tSraith 9 ag $399, agus cosnaíonn an Ultra 2 $799. Thug Apple isteach freisin bannaí caol “FineWoven” atá neamhdhíobhálach don chomhshaol mar rogha don tsraith Apple Watch.

Le haghaidh tuilleadh sonraí ar na fógraí a rinneadh le linn Imeacht Wonderlust Apple, féach ar ár mbabhta cuimsitheacha.

