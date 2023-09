Nochtann Apple Sraith 9 Apple Watch: Níos Tapúla, Níos Cliste agus Níos Inbhuanaithe

Tá an inchaite is déanaí, an Apple Watch Series 9, tugtha isteach go hoifigiúil ag Apple ag an imeacht Wonderlust a reáchtáladh i Cupertino. Tá an smartwatch nua feistithe leis an sliseanna S9 cumhachtach, ag bród méadú 60% ar luas agus GPU 30% níos tapúla i gcomparáid lena réamhtheachtaí.

Ceann de na gnéithe suntasacha de Shraith Apple Watch 9 ná tabhairt isteach WatchOS 10 agus an ghné Ainm Drop. Cuireann an ghné seo ar chumas úsáideoirí faisnéis phearsanta a roinnt nuair atá siad i gcóngar d’úsáideoir eile a bhfuil an gléas céanna aige. Ina theannta sin, cuireann comhtháthú na teicneolaíochta Ultrawideband idir-inoibritheacht leis an HomePod agus feabhsaítear feidhmiúlacht Find My.

Cuireann taispeáint an Apple Watch Series 9 cumais mhóra gile ar fáil, ó 2,000 nits ag an uasmhéid go nit amháin ag an leibhéal is ísle. Tugann tabhairt isteach gné sláinte Siri deis d'úsáideoirí nuashonruithe sláinte a fháil trí orduithe gutha. Tacaíonn an t-inneall neural nuashonraithe leis an ngné seo, rud a fheabhsaíonn luas trascríobh téacs 25% i gcomparáid leis an sliseanna S8.

Gné bhreise uathúil le Sraith 9 Apple Watch is ea an ghné Beartaíonn Dúbailte. Trí úsáid a bhaint as an gcóras ionchuir seo, is féidir le húsáideoirí gníomhartha éagsúla a dhéanamh ar nós glaonna a fhreagairt nó aláraim a mhúchadh trí mhéaróg agus ordóg a thapáil le chéile. Tá an ghné seo le bheith ar fáil an mhí seo chugainn.

Ag teacht le tiomantas Apple don inbhuanaitheacht, is é an Apple Watch Series 9 an chéad táirge de chuid na cuideachta “neodrach ó thaobh carbóin de”. Baineann baint amach an stádais seo le húsáid níos mó comhpháirteanna athchúrsáilte, lena n-áirítear cóbalt, pacáistiú feabhsaithe, agus soláthar creidmheasanna carbóin “ardchaighdeáin”.

Is féidir le custaiméirí a roghnú ó raon roghanna dath don Sraith 9, lena n-áirítear solas réalta, airgead, meán oíche, Táirge Dearg, agus dath bándearg nua. Is é $ 9 an praghas tosaigh don Apple Watch Series 399, le réamhorduithe ag tosú inniu agus seolta ag tosú ar 22 Meán Fómhair.

Sainmhínithe:

– Sliseanna S9: An sliseanna is déanaí a d’fhorbair Apple dá fheistí inchaite, ag soláthar feidhmíochta feabhsaithe.

– Ultrawideband: Teicneolaíocht cumarsáide gan sreang a chumasaíonn aistriú sonraí gearr-raoin ard-bandaleithead idir feistí.

– Inneall néareolaíoch: Comhpháirt de sceallóga Apple a dhéanann sainfheidhmiú ar thascanna hintleachta saorga agus meaisínfhoghlama.

Foinsí:

- Imeacht Apple Wonderlust i Cupertino.