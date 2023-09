Fógraíonn Apple Sraith 9 Apple Watch: Cad atá Nua?

Nocht Apple an t-atriall is déanaí dá uaireadóir cliste móréilimh, an Apple Watch Series 9, le linn a imeachta speisialta ar a dtugtar "Wonderlust." Coinníonn an Apple Watch nua an dearadh céanna lena réamhtheachtaí ach tagann sé le huasghráduithe suntasacha i dtéarmaí a phróiseálaithe agus a braiteoirí.

Ceann de na feabhsuithe suntasacha i Sraith Apple Watch 9 ná tabhairt isteach an SiP (córas i bpacáiste) S9. Tá GPU agus LAP níos tapúla sa phróiseálaí nua seo, rud a fhágann go laghdaítear amanna lódála nuair a osclaítear aipeanna nó nuair a bhíonn an córas á atosú. Beidh feidhmíocht fheabhsaithe agus oibriú níos rianúla ag úsáideoirí.

Ina theannta sin, ionchorpraíonn an S9 SiP leagan nua de sliseanna ultra-leathanbhanda Apple. Cosúil leis an sliseanna U1, soláthraíonn an teicneolaíocht feabhsaithe ultra-leathanbhanda “feasacht spásúil.” Ligeann sé seo don Apple Watch suíomh gléasanna comhoiriúnacha eile in aice láimhe a bhrath go beacht. Cuireann feidhmiúlacht fheabhsaithe ultra-leathanbhanda feabhas ar an ngné Find My agus osclaíonn sé an doras chuig féidearthachtaí nua.

Cé nach dtugann an Apple Watch Series 9 aon ghnéithe sláinte nua isteach, tá braiteoir ráta croí feabhsaithe ann le haghaidh cruinneas feabhsaithe. Tá gyroscóp nua curtha leis ag Apple freisin a chuireann ar chumas úsáideoirí an faire a rialú le gothaí dúbailte, rud a chuir deireadh leis an ngá atá le teagmháil a dhéanamh leis an scáileán.

Feabhsú suntasach eile is ea taispeáint níos gile Sraith 9 Apple Watch. Le gile suas le 2000 nits, seachadann an scáileán radhairc iontacha, fiú i solas geal na gréine. Nuair nach bhfuil sé in úsáid, laghdaítear an taispeáint go dtí 1 nit, ag caomhnú saol na ceallraí.

Tá an Sraith 9 Apple Watch nua ar fáil i leaganacha 41mm agus 45mm, déanta as alúmanam agus cruach dhosmálta araon. Tosaíonn praghsanna do Shraith 9 ag $399. Tá réamhorduithe don Apple Watch Series 9 oscailte anois, agus seolfar go hoifigiúil é i siopaí ar 22 Meán Fómhair.

