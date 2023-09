A bhfuil le hAghaidh ó Uaireadóirí Nua Apple: Sraith 9 agus Ultra 2

Tá sé beartaithe ag Apple a shraith nua iPhone 15 a nochtadh, chomh maith leis an gcéad ghlúin eile de Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra 2 ag a imeacht 'Wonderlust'. Cé go bhfuil faisnéis faoin iPhone 15 á scaipeadh, d'fhan na uaireadóirí nua den chuid is mó ina rúndiamhair. Seo an méid a bheidh le bheith ag súil ó uaireadóirí Apple atá le teacht agus na hathruithe móra a d'fhéadfadh siad a thabhairt.

De réir tuarascála Bloomberg le déanaí ag Mark Gurman, beidh dearadh cosúil leis na samhlacha reatha ag an Apple Watch Series 9 agus Ultra 2 ach d'fhéadfadh próiseálaí nua agus uasghráduithe braiteoirí agus comhpháirteanna éagsúla a bheith ann. D'fhéadfadh braiteoir ráta croí níos cruinne a bheith i gceist leis seo, rud a chuireann feabhas ar chumas rianaithe folláine na n-uaireadóirí. Tá ráfla go dtiocfaidh na uaireadóirí nua le sliseanna U2 nua, leagan uasghrádaithe den sliseanna ultra-leathanbhanda atá ann cheana féin.

Maidir le díograiseoirí eachtraíochta, féadfaidh Apple Apple Watch Ultra 2 uile-dubh nua a thabhairt isteach. Tá an tsamhail Ultra reatha aitheanta mar gheall ar a chásáil tíotáiniam agus a thógáil gloine marthanach, atá oiriúnach do ghníomhaíochtaí lasmuigh cosúil le hiking agus tumadóireacht. Mar sin féin, ní raibh sé ar fáil ach i dath amháin, liath. Chun aghaidh a thabhairt ar an teorannú seo, féadfaidh Apple leagan uile-dubh den Ultra 2 a thairiscint.

Bhí ráflaí ann maidir le hathdhearadh mór don Apple Watch, cosúil le tionchar an iPhone X ar an iPhone. Bhíothas ag súil go seolfar an t-uaireadóir athdheartha seo, a bhfuil taispeáint microLED ann, i 2024 ar dtús. Mar sin féin, is cosúil go gcuirfí moill ar a scaoileadh go dtí an dara leath den deich mbliana seo. Tugann anailísithe le fios gur dócha go seolfar an microLED Apple Watch Ultra i Q1 2026 in ionad an dara leath de 2025 a rabhthas ag súil leis roimhe seo.

Cé gur tharraing an tsraith iPhone 15 go leor airde, tá uaireadóirí nua Apple fós sách faoin radar. D’fhéadfadh nach mbeadh difríocht mhór idir na Sraitheanna 9 agus Ultra 2 óna réamhtheachtaithe, ach is dócha go ndéanfaidh a bpróiseálaithe uasghrádaithe, braiteoirí feabhsaithe, agus tabhairt isteach féideartha Ultra 2 uile-dubh iad roghanna láidre do dhíograiseoirí Apple agus d’úsáideoirí atá dírithe ar folláine.

