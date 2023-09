Sraith 9 Apple Watch agus Ultra Set le haghaidh Uasghráduithe Suntasacha, Molann Tuarascálacha

Tá tuarascáil le déanaí ó Mark Gurman ó Bloomberg tar éis solas a thabhairt ar na huasghráduithe a bhfuiltear ag súil leo a bheidh le teacht ar an Apple Watch Series 9 agus Apple Watch Ultra. Cé go bhfuil ráflaí teoranta maidir leis an líne nua Apple Watch, tugann an tuarascáil níos mó léargais ar cad a bheith ag súil ó na gléasanna seo.

De réir na tuarascála, ní bheidh aon athruithe ó thaobh méide nó dearadh de do cheachtar samhail. Mar sin féin, beidh ábhair agus dathanna nua le feiceáil sa dá fheiste, agus cuirfear béim ar úsáid níos mó ábhair athchúrsáilte. Tabharfaidh an Apple Watch Ultra rogha nua dath dubh isteach freisin, mar a luadh cheana.

Cé nach ndéantar mionsonrú fairsing sa tuarascáil, molann sé go bhfaighidh an dá mhúnla feabhsuithe ar chomhpháirteanna braiteora agus inmheánacha. Áirítear leis seo leagan feabhsaithe den braiteoir ráta croí, a bhfuil ardmholadh ag dul dó as a chruinneas. Chomh maith leis na huasghráduithe seo, tá ráflaí ann freisin maidir le héifeachtúlacht fheabhsaithe agus cruinneas braiteora.

Ina theannta sin, tá ráflaí ar an dá fheiste go n-ionchorpraíonn siad sliseanna ultra-leathanbhanda U2 nua, a fheabhsóidh cumas Find Mo na gléasanna.

Maidir le haistriú Apple ó leathar, soiléirítear sa tuarascáil nach gcuirfear deireadh ach le “cuid” dá bhannaí faire leathair. Cé go raibh ráflaí ann faoi Apple ag aistriú go fabraic ilchodach fite, níl sé cinnte an gcuirfear an t-athrú seo i bhfeidhm go hiomlán san imeacht Apple atá le teacht i mí Mheán Fómhair.

Tá cuntas teiste láidir ag Mark Gurman, a bhfuil cáil air as a thuairisciú cruinn ar phleananna Apple don todhchaí, maidir le faisnéis iontaofa a sholáthar.

