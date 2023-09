Na Nuashonruithe is déanaí ar Sraith 9 Apple Watch agus Watch Ultra 2

Leanann an tsraith Apple Watch ag cur lena gnéithe agus a dearaí le gach glúin nua. Táthar ag súil go dtabharfaidh imeacht Apple an lae inniu an ghlúin Watch 9 is déanaí isteach agus athnuachan don tsamhail Watch Ultra. Cé gur dócha gur nuashonruithe atriallacha an dá mhúnla, tá roinnt príomhphointí ann ar fiú a lua.

Is é an nuashonrú is suntasaí don tsraith Apple Watch ná tabhairt isteach an chipset S9, a mheastar gurb é an t-uasghrádú is mó ón sliseanna S6 a úsáidtear sa Sraith Watch 6. Bunaithe ar thuairiscí, beidh an chipset S9 bunaithe ar 5nm A15 SoC Apple, ag tairiscint gnóthachain feidhmíochta suntasacha agus éifeachtúlacht fheabhsaithe i gcomparáid leis na glúnta roimhe seo.

Gné shuntasach eile le Sraith Watch 9 agus Watch Ultra 2 araon is ea an sliseanna U2 Ultra Wideband (UWB) a áireamh. Soláthróidh an sliseanna seo beachtas suímh níos fearr agus tá sé socraithe freisin a chomhtháthú isteach sa tsraith iPhone 15 atá le teacht agus headset Vision Pro.

Maidir le rianú sláinte, táthar ag súil go dtabharfaidh Apple isteach braiteoir ráta croí optúla nuashonraithe don Sraith Faire 9 agus Ultra 2. Táthar ag súil go dtabharfaidh an braiteoir nua seo torthaí níos cruinne i gcomparáid lena réamhtheachtaí.

Is é ceann de na gnéithe ráflaí don Watch Ultra 2 cásáil níos éadroime, a d'fhéadfaí a bhaint amach trí úsáid a bhaint as páirteanna clóite 3D. Táthar ag súil leis an laghdú meáchain seo go mbeidh an Watch Ultra 2 níos compordaí le caitheamh.

Ina theannta sin, táthar ag súil le roghanna datha nua do Shraith 9 agus Watch Ultra 2. Féadfaidh rogha bándearg a bheith ar an leagan alúmanaim den Watch 9, agus táthar ag rá go mbeidh an Watch Ultra 2 ar fáil i dubh caol chomh maith le hairgead. D’fhéadfadh go mbeadh roghanna nua ann freisin maidir le bannaí faire, lena n-áirítear roghanna fite agus búcla maighnéadacha.

Mar fhocal scoir, geallann an Apple Watch Series 9 agus Watch Ultra 2 roinnt nuashonruithe agus breisithe chun feidhmíocht, cruinneas agus aeistéitic a fheabhsú. Le tabhairt isteach an chipset S9, sliseanna U2 UWB, braiteoir ráta croí nuashonraithe, cásáil níos éadroime, agus dathanna agus bannaí nua, leanann Apple ag feabhsú a thairiscintí smartwatch.

Sainmhínithe:

– S9 chipset: An sliseanna is déanaí a úsáidtear sa tsraith Apple Watch, a thairgeann feidhmíocht agus éifeachtúlacht fheabhsaithe.

– Sliseanna U2 Ultra Wideband (UWB): Sliseanna a sholáthraíonn cruinneas suímh níos fearr d'fheistí.

– Braiteoir optúil ráta croí: Braiteoir a úsáidtear chun ráta croí a thomhas go optúil, caite go hiondúil ar an chaol.

– Páirteanna clóite 3D: Comhpháirteanna an uaireadóra a mhonaraítear ag baint úsáide as teicneolaíocht priontála 3D.

Foinsí:

- Níor soláthraíodh aon URL.