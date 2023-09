An Apple Watch Ultra 2: Uasghráduithe agus Gnéithe Nua

Tháinig an dara glúin Apple Watch Ultra le roinnt uasghráduithe suntasacha. Tá próiseálaí níos tapúla ag an faire, rud a chuireann le saolré ceallraí níos faide. Ina theannta sin, tá braiteoirí feabhsaithe ag an Ultra 2 le haghaidh léamha sláinte agus sliseanna U2 nua le haghaidh rianú GPS níos cruinne.

Cumhachtaíonn an sliseanna S9 nuálaíoch an Apple Watch Ultra 2 agus tugtar isteach comhartha nua ar a dtugtar “sconna dúbailte,” a fheabhsaíonn taithí agus inrochtaineacht an úsáideora. Ceann de na gnéithe suntasacha den uaireadóir is ea leagan ar an ngléas de Siri a fheidhmíonn go neamhspleách ar WiFi, rud a ligeann d’úsáideoirí orduithe gutha a úsáid in aon suíomh.

Cosúil leis an Sraith 9, a nochtadh freisin, léiríonn an Ultra 2 tiomantas Apple don chomhshaol. Ionchorpraíonn an t-uaireadóir ábhar méadaithe athchúrsáilte ina chás agus tá sé neodrach ó thaobh carbóin de. Ina theannta sin, tá an Ultra 2 deartha le díograiseoirí lasmuigh san áireamh agus déantar é le páirteanna athchúrsáilte.

I dtéarmaí dearadh, coinníonn an Ultra 2 an chuma céanna lena réamhtheachtaí, le taispeáint chun cinn méid 49-milliméadar. Tugann an taispeáint gile mórthaibhseach de 3,000 nits, ag cinntiú infheictheacht soiléir fiú faoi sholas na gréine. Tá an taispeáint “Modúlach Ultra” tugtha isteach ag Apple freisin, a choigeartóidh an modh oíche go huathoibríoch, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do chaitheamh lae agus oíche.

Is buaicphointe é an saol ceallraí den Ultra 2, agus tá an faire in ann suas le 36 uair an chloig d'úsáid rialta agus 72 uair an chloig dochreidte ar mhodh ísealchumhachta.

Tá an Apple Watch Ultra 2 ar fáil le réamhordú ag tosú inniu agus beidh sé ar díol ó 22 Meán Fómhair, le tag praghas $799.

