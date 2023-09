Glacann Apple le Muirearú USB-C i Líneáil Táirge Nua

Nocht Apple a raon táirgí is déanaí le déanaí, ag taispeáint feabhsuithe ar a uaireadóirí cliste agus fóin. Cé go raibh gnéithe nua suntasacha éagsúla ann, is é an t-athrú is suntasaí ná glacadh le muirearú USB-C. Tagann an t-aistriú seo mar go bhfuil sainordú ag reachtóirí Eorpacha go gcaithfidh muirear USB a bheith ag gach feiste teicneolaíochta iniompartha a dhíoltar ar an mór-roinn faoi dheireadh na bliana seo chugainn.

Is díol suntais do Apple é port USB-C a chur leis an iPhone íocónach. Tá an chuideachta, a bhfuil aithne uirthi as a nuálaíocht, chun deiridh ar iomaitheoirí teicneolaíochta eile sa réimse seo. Mar sin féin, seachas leagan ar leith den fheiste a chruthú do mhargadh na hEorpa, roghnaigh Apple an caighdeán calafoirt USB-C a dhéanamh ar fud a fhóin chliste go léir ar fud an domhain.

Chuir tomhaltóirí a ndíograis in iúl don athrú seo i dtreo muirearú uilíoch. Tuigeann go leor go bhfuil sé áisiúil an cineál céanna cábla muirir a úsáid dá bhfeistí go léir. Bíonn buntáiste ar leith ag baint leis dóibh siúd a bhíonn ag taisteal go minic, toisc go gcuireann sé deireadh leis an ngá atá le cáblaí iolracha a iompar.

Fáiltíonn Catherine Warren, fiontraí meán agus teicneolaíochta, roimh an aistriú i dtreo an chaighdeánaithe, ag rá, “Ó mo dhearcadh féin, tá aon rud caighdeánach go maith. Is céim bheag dhearfach é seo i dtreo na comhoiriúnachta a bhfuilimid ar fad ina diaidh mar thomhaltóirí.”

Admhaíonn Gay Gordon-Byrne, stiúrthóir feidhmiúcháin an ghrúpa stocaireachta tomhaltóirí an Fondúireacht um Chearta Deisiúchán, luach shainordú an AE ach tá amhras uirthi faoi spreagthaí Apple. Molann sí go bhféadfadh Apple iarracht áibhéil a dhéanamh ar thábhacht an athraithe seo, mar go bhfuil siad sásta aon rud a dhéanamh a chuireann cuma mhaith orthu. Mar sin féin, féachann sí go fóill gur forbairt dhearfach é glacadh le muirearú USB-C.

Foinsí:

– Bunalt: CBS News