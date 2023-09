Deir Apple Slán le Nascóirí Lightning le Seoladh iPhone 15

Tar éis 11 bliain, d'fhógair Apple go bhfuil sé ag tairiscint adieu chuig a chónascaire Lightning dílseánaigh ar na príomh-iPhones. Nocht an chuideachta an iPhone 15 ag a ócáid ​​​​lainseála táirge titim bhliantúil, ag taispeáint a samhlacha nua a mbeidh calafoirt muirir USB-C acu anois. Tá an t-aistriú ón gcónascaire Lightning, a tugadh isteach den chéad uair in 2012, ag teacht le dlí nua de chuid an Aontais Eorpaigh a glacadh an bhliain seo caite ag ordú go gcaithfidh gach fón cliste a dhíoltar san AE comhéadan USB-C a áireamh le muirearú faoi dheireadh 2024.

Tagann an iPhone 15 in dhá mhúnla: an iPhone 6.1-orlach 15 ag tosú ag $799 agus an 6.7-orlach iPhone 15 Plus ag tosú ag $899. Tá sciath ceirmeach le haghaidh marthanachta breise ag baint leis an dá mhúnla agus príomhcheamara 48-megapixel. Tá siad ar fáil i gcúig dathanna: bándearg, buí, glas, gorm agus dubh.

Leag feidhmeannaigh Apple béim ar na buntáistí a bhaineann le USB-C de chaighdeán an tionscail a úsáid, amhail luasanna aistrithe sonraí níos airde agus an áisiúlacht a bhaineann leis an gcábla céanna a úsáid chun iPhones, iPads agus MacBooks a ghearradh. Tá na MacBooks agus iPads is déanaí de chuid na cuideachta tar éis calafoirt muirir USB-C a ghlacadh cheana féin, agus úsáideann fiú an gléas sruthú Apple TV 4K tríú glúin USB-C le haghaidh muirir. Ina theannta sin, tacóidh samhlacha iPhone 15 le caighdeáin muirir gan sreang.

Chomh maith leis an iPhone 15, thug Apple isteach freisin an Apple Watch Series 9, ar phraghas ag tosú ag $399. I measc na ngnéithe nua i Sraith 9 tá feidhm “sconna dúbailte” chun aipeanna a rialú, feidhmiúlacht Siri ar an ngléas, cumas feabhsaithe suímh iPhone, agus taispeáint níos gile. Is é an Apple Watch Series 9 freisin an chéad táirge “neodrach ó thaobh carbóin” de chuid na cuideachta.

Le linn an chur i láthair, luaigh an Príomhfheidhmeannach Tim Cook go hachomair Apple Vision Pro, headset AR/VR na cuideachta, atá le seoladh go luath in 2024. Chuir Cook béim freisin ar thiomantas Apple d'inbhuanaitheacht comhshaoil, le cameo le Octavia Spencer mar grilling “Mother Nature”. feidhmeannaigh faoina gcuid spriocanna. Léirigh an mhír físeáin aidhm Apple go mbeadh a chuid táirgí go léir neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2030.

Foinsí: Apple, dlí an Aontais Eorpaigh