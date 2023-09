Nochtadh Apple Watch Sraith 9: Cloch Mhíle Feabhsaithe Teicneolaíochta agus Comhshaoil

Tá an Apple Watch Series 9 a bhfuil súil leis go mór nochta ag Apple, ina bhfuil feabhsuithe úrnua ar an uaireadóir cliste is mó díol ar domhan. Tagann an Sraith 9 le roinnt gnéithe nua, lena n-áirítear sliseanna S9 SiP cumhachtach, comhartha dúbailte-sconna, taispeáint níos gile, Siri ar an ngléas le rochtain ar shonraí sláinte, Lorg Beachtais do iPhone, agus níos mó. Is cloch mhíle shuntasach comhshaoil ​​é an scaoileadh is déanaí seo do Apple.

Tá an Sraith 9 faoi thiomáint ag sliseanna S9 SiP saincheaptha Apple, a thairgeann feidhmíocht fheabhsaithe agus gnéithe nua. Áiríonn sé gotha ​​sconna dúbailte a fheabhsaíonn inúsáidteacht, rud a ligeann d'úsáideoirí gníomhartha coitianta a dhéanamh le lámh amháin gan teagmháil a dhéanamh leis an taispeáint. Tá taispeáint níos gile ag an uaireadóir freisin, le gile uasta de 2000 nits, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca é a léamh i solas geal agus é ag coigeartú go dtí nit amháin do thimpeallachtaí dorcha.

Ceann de na gnéithe suntasacha de Shraith 9 ná a chumas Siri ar an ngléas. Is féidir iarratais Siri a phróiseáil go díreach anois ar an uaireadóir féin, ag soláthar freagraí níos tapúla agus níos iontaofa do thascanna nach dteastaíonn rochtain idirlín orthu. Is féidir le húsáideoirí rochtain a fháil ar a gcuid sonraí sláinte freisin ag baint úsáide as Siri ar an Apple Watch.

Tugann an Sraith 9 Fionnachtain Bheachtais isteach freisin, a bhuíochas dá sliseanna Ultra Wideband (UWB) dara glúin. Cuidíonn an ghné seo le hIPhone caillte a aimsiú, rud a fhágann go mbeidh sé níos éasca é a aimsiú nuair is gá. Ina theannta sin, cuireann an faire comhtháthú níos doimhne le HomePod, rud a ligeann d'úsáideoirí athsheinm meán a rialú in aice le HomePod.

Ag rith ar watchOS 10, tugann Sraith 9 aipeanna athchóirithe, aghaidheanna faire nua, gnéithe rothaíochta agus fánaíochta, agus uirlisí meabhairshláinte chun eispéireas iomlán an úsáideora a fheabhsú. Tá an Apple Watch Series 9 ailínithe freisin le plean uaillmhianach 2030 Apple atá neodrach ó thaobh carbóin de, toisc gur féidir le custaiméirí anois Apple Watch atá neodrach ó thaobh carbóin de a roghnú den chéad uair. Léiríonn an chloch mhíle seo tiomantas Apple chun a lorg carbóin a laghdú thar a shaolré iomlán gnó, slabhra soláthair agus táirgí.

Tá an Apple Watch Series 9 ar fáil le hordú ag tosú inniu, le hinfhaighteacht ag tosú ar 22 Meán Fómhair. Tosaíonn praghsanna do Shraith 9 ag €449, agus is féidir le custaiméirí bannaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a roghnú, mar FineWoven agus Sport Loops athdheartha le hábhair athchúrsáilte.

Go hachomair, tugann an Apple Watch Series 9 feabhsuithe cumhachtacha isteach chun taithí úsáideora feabhsaithe a sheachadadh. Leis an teicneolaíocht chun cinn agus a rogha carbóin-neodrach, ní hamháin go dtugann Sraith 9 gnéithe nua-aimseartha ach cuireann sé le todhchaí níos glaise freisin.

