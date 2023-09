Nochtann Apple Sliseanna Cumhachtacha A17 Pro ag Ócáid Bhliantúil

Chuir Apple ionadh ar dhíograiseoirí teicneolaíochta nuair a nocht sé a chéad sliseanna “Pro”, an A17 Pro, le linn a imeacht bliantúil titime. Tá méid 3 nanaiméadar aige, agus is é an A17 Pro an sileacain soghluaiste is cumhachtaí ag Apple go dtí seo, le trasraitheoirí mórthaibhseach 17 billiún agus LAP sé chroí. Tugann an sliseanna nua seo feabhsuithe suntasacha ar fheidhmíocht i gcomparáid lena réamhtheachtaí, an A16.

De réir Apple, tá dhá chroílár feidhmíochta an A17 Pro 10 faoin gcéad níos tapúla ná an A16, agus soláthraíonn a cheithre chroílár éifeachtúlachta feidhmíocht níos fearr in aghaidh an bhata. Ina theannta sin, tuairiscítear go bhfuil an GPU 6-lárnach 20 faoin gcéad níos tapúla ná mar a bhí roimhe seo agus tugtar isteach ardghnéithe grafaicí cosúil le rianú gathanna luathaithe crua-earraí.

Tá cumais fheabhsaithe an A17 Pro tarraingteach go háirithe d'fhorbróirí cluiche. Le linn na hócáide, d'fhógair Apple go mbeadh teidil tóir ar nós Resident Evil 4, Resident Evil Village, agus The Division Resurgence ag déanamh a mbealach chuig an iPhone, ag taispeáint acmhainneacht cearrbhachais an tslis chumhachtach seo.

B’fhéidir go n-iontas ar dhaoine cén fáth ar roghnaigh Apple an sliseanna seo a lipéadú ar an A17 Pro. Tá tuairimíocht ann maidir le cibé an úsáidfear leagan de réir scála síos den sliseanna seo in iPhone 16 na bliana seo chugainn. Tugann an cinneadh straitéiseach seo níos mó solúbthachta do Apple sa todhchaí. Seachas a bheith údar le deireadh a chur le gnéithe áirithe i múnla níos saoire, is féidir leo sliseanna beagán níos moille a thabhairt isteach a thairgeann uasghrádú fós ón A16.

De réir mar a thagann tuilleadh sonraí chun cinn ó imeacht ‘Wonderlust’ Apple, tá díograiseoirí teicneolaíochta ag súil go fonnmhar leis na féidearthachtaí atá romhainn leis an sliseanna A17 Pro. Is léir go bhfuil Apple ag brú teorainneacha na nuálaíochta sileacain shoghluaiste, ag réiteach an bhealaigh le haghaidh feidhmíochta feabhsaithe agus taithí úsáideora níos tumtha fós.

