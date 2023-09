Apple chun iPhone 15 tógtha san India a sheoladh ar Lá Debut Díolacháin

Tá sé beartaithe ag Apple an iPhone 15, a mhonaraítear san India, a scaoileadh ar an gcéad lá dá chéad díolachán domhanda, de réir foinsí atá eolach ar an ábhar. Cé go dtiocfaidh formhór na n-aonad iPhone 15 ón tSín fós, is é seo an chéad uair a bheidh iPhone den ghlúin is déanaí a cuireadh le chéile san India ar fáil le ceannach láithreach. Léiríonn an t-aistriú seo cumas táirgthe méadaithe na hIndia agus is athrú é ón straitéis a bhí ag Apple roimhe seo maidir le feistí de dhéantús na Síne a dhíol go príomha ar fud an domhain.

Tá Apple ag obair chun an bhearna idir a chuid oibríochtaí san India agus a phríomhbhonn déantúsaíochta sa tSín a líonadh. Thosaigh an chuideachta ag táirgeadh an iPhone 15 ag monarcha soláthraí i stát Tamil Nadu an mhí seo caite. Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh moill bheag ar infhaighteacht na bhfeistí a tógadh san India mar gheall ar dhúshláin lóistíochta nach rabhthas ag súil leo.

Táthar ag súil go mbeidh an iPhone 15 mar an nuashonrú is suntasaí ag Apple i dtrí bliana, ina mbeidh uasghráduithe ar an gcóras ceamara ar fud an raoin agus próiseálaí 3-nanaiméadar feabhsaithe do na samhlacha Pro. Tá an líne nua seo ríthábhachtach chun díolacháin Apple a athbheochan, mar thuairiscigh an chuideachta laghdú ar dhíolacháin ar feadh trí cheathrú as a chéile.

Tá an India ag éirí níos tábhachtaí do Apple mar thoradh ar dhreasachtaí airgeadais rialtas na hIndia chun déantúsaíocht áitiúil a threisiú agus iarrachtaí Apple chun éagsúlú níos faide ná an tSín i measc díospóidí trádála. Tá an tír cruthaithe freisin a bheith ina margadh tuar dóchais inti do Apple, le fás dhá dhigit i ndíolacháin iPhone san India le linn na ráithe roimhe sin.

Chomh maith le monarcha Foxconn Technology Group i Tamil Nadu, táthar ag súil go gcuirfidh soláthraithe Apple eile san India, lena n-áirítear Pegatron Corp. agus monarcha Wistron Corp. a bheidh le fáil go luath ag Tata Group, an iPhone 15 le chéile freisin.

Féachann Apple ar an India mar dheis mhiondíola agus mar bhonn táirgthe suntasach san fhadtéarma, is léir ó oscailt a chéad siopaí san India i mbliana.

Foinsí: Bloomberg News.