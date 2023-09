Apple chun iPhone 15 tógtha san India a sheoladh ar Lá Debut Díolacháin Domhanda

Tá Apple Inc. le hathrú suntasach a dhéanamh ar a straitéis tríd an iPhone 15 tógtha san India a sheoladh ar an gcéad lá díolacháin, ag ceiliúradh an chéad uair a bheidh feiste le chéile go háitiúil ar fáil ar an gcéad lá domhanda. Cé go dtiocfaidh formhór na n-aonad iPhone 15 ón tSín fós, leagann an t-aistriú seo béim ar chumais déantúsaíochta méadaithe na hIndia agus ar iarracht Apple a tháirgeadh a éagsúlú níos faide ná an tSín.

Táthar ag súil go nochtfar an iPhone 15 Dé Máirt, agus cuirfear tús le díolacháin sna laethanta nó sna seachtainí tar éis na hócáide. Thosaigh táirgeadh an iPhone 15 an mhí seo caite ag monarcha i ndeisceart stát Tamil Nadu, arna oibriú ag an soláthraí Foxconn Technology Group. Cé go bhféadfadh moilleanna beaga tarlú de bharr baic lóistíochta, is léir go bhfuil fócas Apple ar an mbearna idir a chuid oibríochtaí Indiacha agus Síneacha a laghdú.

Mar gheall ar dhreasachtaí an Phríomh-Aire Narendra Modi chun déantúsaíocht áitiúil a chur chun cinn, in éineacht le straitéis Apple chun spleáchas ar an tSín a laghdú i measc teannas trádála, tá an India mar mhargadh tábhachtach d'iarrachtaí éagsúlú Apple. Roimh an iPhone 14, níor cuireadh ach codán beag d'aschur domhanda Apple le chéile san India, le moill sé go naoi mí i gcomparáid le táirgeadh na Síne. Mar sin féin, laghdaíodh an mhoill go suntasach, rud a ligeann do Apple 7% dá iPhones a chur le chéile san India faoi dheireadh mhí an Mhárta.

Táthar ag súil go mbeidh an iPhone 15 ina nuashonrú mór ar an bhfeiste, le feabhsuithe ar an gcóras ceamara ar fud an raoin agus ar na samhlacha Pro le próiseálaí 3-nanaiméadar uasghrádaithe. Tá an líne nua seo ríthábhachtach do Apple chun díolacháin a athnuachan, mar thuairiscigh an chuideachta díolacháin ag laghdú ar feadh trí cheathrú as a chéile mar gheall ar éileamh lag tomhaltóirí i bpríomh-mhargaí mar na SA, an tSín agus an Eoraip.

Síneann fócas Apple ar an India níos faide ná táirgeadh, mar a d'oscail an chuideachta a chéad siopaí miondíola sa tír i mbliana. Le margadh atá ag fás go tapa agus díolacháin ag méadú, breathnaítear ar an India mar dheis miondíola agus mar bhonn táirgthe tábhachtach do ghiuirléidí Apple san fhadtéarma. Táthar ag súil freisin go dtabharfaidh soláthraithe eile, ar nós Pegatron Corp. agus monarcha Wistron Corp. a gheobhaidh an Tata Group go luath, an iPhone 15 le chéile san India.

