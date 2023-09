Tuairiscíodh gur athraigh Apple go Port Muirearú USB-C le haghaidh iPhone 15

Tá sé beartaithe go n-athróidh Apple an bealach a ghearrann a chéad mhúnlaí iPhones eile, le tuairiscí ag tabhairt le tuiscint go mbeidh calafort muirir USB-C ag baint leis an iPhone 15 atá le teacht in ionad an chalafoirt Lightning a úsáideadh i múnlaí roimhe seo. Bainfidh an t-athrú seo le gach samhail iPhone 15. Tá an calafort USB-C in úsáid cheana féin i bhfeistí Apple eile cosúil le MacBooks agus iPads, chomh maith le táirgí teicneolaíochta ó chuideachtaí éagsúla eile.

Tá an beart seo ag Apple ag teacht le dlí arna rith ag parlaimint an Aontais Eorpaigh, a shainordaíonn úsáid a bhaint as calafort luchtaithe USB-C i ngach fón póca, táibléad agus ceamara a dhíoltar san AE. Beidh ar chuideachtaí an ceanglas seo a chomhlíonadh faoi dheireadh 2024. Beidh ríomhairí glúine faoi réir an cheanglais USB-C san AE faoi 2026 freisin.

Táthar ag súil go nochtfaidh Apple an iPhone 15 ag a imeacht “Wonderlust” ar 12 Meán Fómhair. Bhí iPhones freagrach go seasta as cuid shuntasach de ghlandíolacháin iomlána Apple, ag giniúint $156.78 billiún sa chéad trí cheathrú de fhioscach 2023. Mar sin féin, is laghdú é seo thart ar 3.7% i gcomparáid leis an tréimhse chéanna in 2022.

Ba é an deighleog iPhone de ghlandíolacháin Apple sa tríú ráithe de 2023 ná $39.67 billiún, laghdú 2.4% i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Léirigh Príomhfheidhmeannach Apple, Lucas Maestri, dóchas don cheathrú ráithe, ag súil le feidhmíocht fheabhsaithe sna codanna iPhone agus Seirbhísí. Ag an imeacht atá le teacht, féadfaidh Apple an naoú sraith den Apple Watch a thabhairt isteach freisin.

