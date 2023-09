Téann Suíomh Gréasáin Apple Store As Líne Roimh Sheoladh iPhone 15

Chuaigh láithreán gréasáin Apple Store as líne go sealadach maidin Dé Máirt, díreach uair an chloig roimh seoladh an iPhone 15 a raibh súil leis go mór. Thaispeáin an leathanach tuirlingthe teachtaireacht ag rá go raibh an láithreán gréasáin á nuashonrú agus d'áitigh sé ar chuairteoirí seiceáil ar ais go luath. Taispeánadh lógó gorm-agus-liath beoite Apple, a bhain freisin le himeacht seolta an iPhone 15, mar aon le nasc oibre leis an sruth beo.

Tá Príomhfheidhmeannach Apple Tim Cook le bheith ag nochtadh an leagan is déanaí de tháirge príomhthionscadal na cuideachta ag 1 pm ET ó Amharclann Steve Jobs Apple Park. Níl sé soiléir fós an raibh an timpiste suíomh Gréasáin mar thoradh ar an iomarca suime san iPhone 15 nó an bhfuil Apple ag déanamh athruithe ar a mhargadh ar líne.

Táthar ag súil go scaoilfear an iPhone 15 ar 22 Meán Fómhair, le trí mhúnla ar fáil ag pointí praghais éagsúla. Tosóidh an leagan caighdeánach ag $799, agus beidh praghas an rogha Pro Max ag $1,099. Athrú suntasach amháin ar an iPhone 15 is ea glacadh le calafort caighdeánach muirir USB-C, mar atá sainordaithe ag an Aontas Eorpach. Léiríonn an t-aistriú seo imeacht ó chalafort luchtaithe Lightning dílseánaigh Apple.

I measc na ráflaí a bhaineann leis an iPhone 15 tá tabhairt isteach “Cnaipe Gníomhaíochta,” a thabharfaidh rochtain thapa d’úsáideoirí ar fheidhmeanna agus ar shocruithe éagsúla gan an gléas a dhíghlasáil nó nascleanúint a dhéanamh trí aipeanna. Cé go bhfuil sonraí gann, creideann saineolaithe go bhféadfadh an cnaipe seo an iPhone 15 Pro a idirdhealú ó mhúnlaí roimhe seo.

De ghnáth tugann Apple táirge nua isteach sa titim, agus scaoileadh an iPhone 14 i mí Mheán Fómhair na bliana seo caite. Tháinig laghdú beag ar stoc na cuideachta, a bhain caipitliú margaidh de $3 trilliún amach le déanaí, le linn trádála go luath ar maidin Dé Máirt.

Foinsí: The New York Post, MacRumors, The Associated Press