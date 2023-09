Shocraigh Apple chun iPhone 15 a Nochtadh: Cad ba cheart a bheith ag súil leis

Tá seoladh táirge bliantúil an-mheasta Apple díreach timpeall an chúinne, agus tá gach súl ar nochtadh an iPhone 15. Tugann ráflaí agus tuarascálacha le fios go dtiocfaidh an t-atriall is déanaí de ghléas príomhthionscadal Apple le raon gnéithe nua, lena n-áirítear cosúil le Android. calafort luchtaithe agus súmáil ceamara feabhsaithe. Mar sin féin, tugann anailísithe rabhadh go bhféadfadh na breisithe seo cur le praghas níos airde do thomhaltóirí.

De réir anailísithe Wedbush Securities, d’fhéadfadh go mbeadh praghsáil na samhlacha iPhone 15 thart ar $100 níos airde ná na línte smartphone roimhe seo ó Apple. Ba é seo an chéad uair le blianta fada a d’ardaigh an fathach teicneolaíochta a phraghsanna iPhone. D’fhéadfadh an bunsamhail, iPhone 6.1-orlach 15 le 128 ghigibheart stórála, tosú ag $899, agus d’fhéadfadh an iPhone 6.7 Plus 15-orlach níos mó tosú ag $999. Mar sin féin, d’fhéadfadh tomhaltóirí praghsanna lascainithe a fháil trí mhóriompróirí fón SAM sna míonna tar éis an scaoileadh.

Táthar ag súil go dtiocfaidh roinnt uasghráduithe suntasacha ar an iPhone 15. Deir anailísithe ag Wedbush go mbeidh sliseanna bionic A17 níos tapúla ag an bhfeiste, saol ceallraí feabhsaithe, calafort luchtaithe cineál-C, teicneolaíocht ceamara feabhsaithe, agus imill tíotáiniam. Ar cheann de na gnéithe is suntasaí tá an lionsa telephoto peireascóip ar an iPhone 15 Pro Max, rud a chuireann go mór le cumas súmáil optúil an fhóin. Le súmáil optúil 5x-6x, cuireann sé súmáil faoi dhó ar an iPhone 14 Pro roimhe seo. Ina theannta sin, is dócha go nglacfaidh an iPhone 15 calafort muirir USB-C, cosúil leis na cinn a fhaightear ar fhóin chliste Android.

Féadfaidh sé a bheith dúshlánach cinneadh a dhéanamh maidir le huasghrádú ar an iPhone 15, go háirithe má tá iPhone réasúnta nua agat cheana féin, mar shampla an iPhone 12 nó samhail níos déanaí. Molann Olivier Blanchard, stiúrthóir taighde ag an ngnólacht taighde teicneolaíochta The Futurum Group, gur cheart go mbeadh an cinneadh ag brath ar an gcineál sás láimhe a úsáideann tú faoi láthair. Má tá múnla níos sine agat, d'fhéadfadh sliseanna nua an iPhone 15, gnéithe ceamara feabhsaithe, agus port USB-C a bheith ina chéim mhór chun cinn. Má tá iPhone níos déanaí agat, áfach, d’fhéadfadh sé gur rogha réasúnta é cloí le do ghléas reatha mar gheall ar an easpa dul chun cinn úrnua.

