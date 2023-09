Nochtann Apple iPhone 15 ag Imeacht “Wonderlust”.

Reáchtáil Apple a imeacht “Wonderlust” le déanaí nuair a thug sé isteach go hoifigiúil an iPhone 15 a raibh súil leis go mór. Tagann an gléas nua, ag tosú ar phraghas $799, le roinnt gnéithe spreagúla. Ar cheann de na breisithe suntasacha tá an Dynamic Island, príomhcheamara 48 megapixel a gheallann grianghraif agus físeáin ardchaighdeáin.

Bhí ráflaí agus tuairimíocht faoin iPhone 15 i gcúrsaíocht ar feadh míonna roimh an imeacht, rud a chuir sceitimíní ar thomhaltóirí. Leis an nochtadh oifigiúil, dheimhnigh Apple na gnéithe agus na teicneolaíochtaí nua ar féidir le húsáideoirí a bheith ag súil leo ón leagan is déanaí dá ngléas príomhthionscadal.

Chomh maith leis an iPhone 15, chuir Apple sonraí ar fáil freisin faoina samhlacha Apple Watch is nuaí, na Sraitheanna 9 agus Ultra 2. Is díol suntais go háirithe Sraith 9 mar go bhfuil sé luaite mar an táirge “an chéad uair riamh ó thaobh carbóin de” de chuid Apple, rud a léiríonn tiomantas na cuideachta. le hinbhuanaitheacht.

D’éirigh go maith le bliain fhioscach 2023 Apple i dtéarmaí díolacháin, agus gineadh iomlán de $293.79 billiún óna chuid táirgí agus seirbhísí sa chéad trí ráithe. Mar sin féin, is laghdú beag é seo i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh nuair a thug an chuideachta $304.18 billiún isteach.

Léiríonn tabhairt isteach an iPhone 15 freisin athrú ar an gcaoi ar féidir le custaiméirí sna Stáit Aontaithe an gléas a cheannach. Tá Apple ag bogadh i dtreo iompróirí gan sreang a ghearradh amach as an bpróiseas ceannaigh, ag tabhairt níos mó solúbthachta agus rialaithe do chustaiméirí ar a gceannach iPhone.

Ar an iomlán, léirigh imeacht seolta an iPhone 15 dúthracht Apple don nuálaíocht agus táirgí ardchaighdeáin a sheachadadh dá chustaiméirí. Le gnéithe spreagúla agus dul chun cinn, táthar ag súil go mbeidh an iPhone 15 ina rogha coitianta i measc tomhaltóirí.

